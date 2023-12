C'était un peu Matrix en Corrèze : voici pourquoi Keanu Reeves a passé Noël dans ce département

Keanu Reeves et sa compagne ont passé les fêtes de Noël dans un petit village corrézien de 278 âmes, avant de visiter la grotte de Lascaux. Et ce n'est pas par hasard.

"Ô douce nuit" pour Keanu Reeves... Mais en Corrèze ! Loin des paillettes d'Hollywood'acteur hyperconnu notamment pour ses rôles dans les séries de films "Matrix" et "john Wick" a passé la nuit de Noël en Corrèze, dans un petit village de 278 habitants, et ce un peu grâce à sa compagne Alexandra Grant, une artiste américaine, raconte le Huffington Post citant Vanity Fair.

Le couple est arrivé le samedi 23 décembre en avion privé sur l'aéroport de Brive, avant de prendre la direction de Branceilles, ce petit village à quelques kilomètres de la sous-préfecture de Corrèze. C'est la mère d'Alexandra, Marcia Grant, qui habite ce petit village.

"Ils sont repartis le 26 décembre", a confirmé sa belle-mère" à la Montagne, soulignant que Keanu Reeves et sa compagne "ont beaucoup aimé la nourriture"...

Du tarmac et du marché de Brive en passant par la grotte de Lascaux

Cette petite visite à la mère de sa compagne, sa première visite en Corrèze, est relativement passée inaperçue en Corrèze comme en Dordogne, même s'il a été reconnu par certains, et dès son arrivée à l'aéroport où Keanu Reeves s'est prêté au jeu des selfies avec des membres du personnel de la plateforme aéroportuaire. Il a également été aperçu fumant une cigarette sur les marches de la maison de Marcia Grant à Branceilles, et puis un peu après, le même jour, au marché de Brive avant le départ du célèbre couple, où il a finalement pu faire quelques emplettes en (presque) toute discrétion, comme l'indique cette réponse d'un fromager à nos confrères de La Montagne : "Keanu qui ? J’ai régulièrement Martin Lamotte, mais Keanu...".

Finalement, c'est le guide de la grotte de Lascaux qui l'aura approché le plus près, ce jeudi 28 décembre : "Ça a été un petit choc, car on ne s’attend pas à croiser Keanu Reeves à Montignac ! (...) C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup comme acteur, j'ai été biberonné à Matrix et avec les John Wick", a-t-il lancé à France Bleu Périgord. Car au lendemain d'un repas de Noël et de quelques jours passés en famille, Keanu Reeves et sa compagne ont ensuite visité la grotte de Lascaux 4, en Dordogne, une visite privée d'une heure et demie qu'ils avaient réservée à l'avance, et au cours de laquelle l'acteur s'est montré particulièrement intéressé par les "auteurs" de ces fresques préhistoriques.

Sa signature est désormais sur le livre d'or de Lascaux.