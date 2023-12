Ce cinéma près de Toulouse promet que les coups de minuit retentiront au moment "d'une charge épique" du Retour du Roi !

Pour vivre le réveillon du Nouvel An le plus épique de l'histoire. Le cinéma Véo de Muret, près de Toulouse, propose un marathon "Seigneur des Anneaux" en français et en version longue, en diffusant les trois films cultes d'affilée jusqu'au décompte de minuit et plus.

De 13 heures à plus de 2 heures du matin

Le premier volet, "La Communauté de l'Anneau", sera diffusé à partir de 13 heures. Puis "Les Deux Tours" à 17h30, et enfin "Le Retour du Roi" à 22 heures.

Quand on sait que le dernier opus en version longue dure plus de 4 heures, autant dire que lorsque les spectateurs se feront la bise dans la salle de cinéma, la Terre du Milieu ne sera pas encore au bout de ses peines ! En espérant que les cavaliers du Rohan arrivent à temps à l'écran pour souhaiter la bonne année à défaut d'être à l'heure pour sauver le Gondor. Veo Muret a en tout cas promis que les douze coups de minuit sonneront lors d'un "passage épique du film".

Avec un "kit du hobbit"

À noter qu'il sera possible de se restaurer sur place lors de la diffusion le midi, devant "La Communauté de l'Anneau". Veo Muret proposera un "kit de hobbit" composé d'un plaid, de gâteaux et de "petites surprises pour profiter de ces longues heures de projection avec tout le confort nécessaire".

Une centaine de places est disponible. Le tarif va de 6 € pour une séance à 15 € pour les trois films.