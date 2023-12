Quel type de média retient le plus l'attention de la génération Z ?

(ETX Daily Up) - Photographies, textes, ou encore vidéos, les formats ne manquent pas sur les réseaux sociaux mais certains plaisent plus que d'autres. Plus de la moitié des jeunes de la génération Z en Europe affirment que ce sont les vidéos TikTok qui captent le plus leur attention, d'après une étude.

L'étude "The Media That Held European Gen Z's Attention in 2023" de YPulse révèle une prédominance écrasante de TikTok et de YouTube dans le quotidien de la génération Z européenne. Ces plateformes surpassent largement d'autres formes de médias, incluant la musique et les jeux vidéo, en termes d'attention et d'engagement.

TikTok et YouTube : les champions de l'attention

D'après les données récoltées par YPulse auprès des jeunes de la génération Z d'Europe, plus de la moitié d'entre eux (55%) reconnaissent que TikTok capte le plus leur attention. Cette plateforme, célèbre pour ses courtes vidéos alimentées par un algorithme ciblé, s'avère extrêmement divertissante et addictive, d'après les commentaires des sondés.

Juste derrière TikTok, YouTube retient également l'attention de plus de la moitié de cette génération (51%). La plateforme se distingue par des vidéos plus longues, avec un contenu qui tend à rester plus longtemps en mémoire chez les jeunes.

La musique plus forte que les jeux vidéo et Instagram

La musique se classe troisième, captivant l'attention de deux jeunes sur cinq de la génération Z en Europe. Elle joue un rôle clé dans leur santé mentale et leurs loisirs, ainsi que leur travail, souvent utilisée en fond sonore lors d'activités quotidiennes.

Les nouveaux films attirent davantage l'attention des Millennials européens que celle de la génération Z, avec une différence notable de 10 points. Ils se classent septième parmi les formats retenant le plus l'attention des Z en Europe, derrière les reels d'Instagram et les stories.

Cependant, l'industrie cinématographique, malgré un impact négatif de la pandémie, reste dynamique, soutenue notamment par la popularité des blockbusters sur les réseaux sociaux. Dernièrement, le succès sur les réseaux sociaux de "Barbenheimer", la contraction des films "Barbie" de Greta Gerwig et de "Oppenheimer" de Christopher Nolan, sortis le même jour au cinéma, a notamment été porté par les jeunes de la génération Z, très actifs sur les plateformes, grâce aux nombreuses opérations maketing des films. Un point important qui pourrait, selon YPulse, être un atout des studios de cinéma pour attirer les jeunes dans les salles.