Rodez. Les badistes en bonne voie, avec la montée en ligne de mire

Relégué l’an passé, le club de badminton de Rodez a rebondi de la meilleure des manières en ce début de saison, se classant à la première place de sa poule de Régionale 2.

À la mi-saison, c’est le sourire qui gagne les 115 licenciés du club badminton de Rodez (CBR). Parmi les principaux clubs de cette discipline dans le département, il peut se targuer d’avoir accompli une très belle première partie de saison.

En effet, ce dernier compte une équipe engagée en Régionale 2 du championnat interclubs, dont les rencontres sont composées de huit matches : deux simples dames, deux simples hommes, un double dames, un double hommes et deux doubles mixtes, chaque match rapportant un point à l’équipe victorieuse.

Cette équipe 1, après quatre journées de championnat, est actuellement invaincue en cette division. Après trois victoires 5-3 contre Albi, Lescure et Castres (jusque-là invaincu), et un match nul (4-4) contre Lisle-sur-Tarn, le CBR se classe à la première place de sa poule, avant la dernière rencontre de la phase aller contre ses voisins Monastériens.

"Le fruit d’un investissement"

Une entame pleine de promesses, de bon augure avant des play-offs qui s’annoncent en fin de saison. Ils pourraient permettre aux Ruthénois de regagner la Régionale 1, objectif du club après sa descente l’année passée. Rodez compte également plusieurs équipes engagées au niveau départemental (deux en D1 dont une actuellement invaincue, une en D2 et une en D3). À noter que si l’équipe une parvenait à accéder en Régionale 1, cela pourrait permettre à l’équipe 2 de prétendre elle aussi à une montée en Régionale 2.

"Ces résultats sont le fruit d’un investissement de la part des joueurs et du club, qui propose des entraînements allant de l’initiation jusqu’à des entraînements compétiteurs de niveau avancé menés par un entraîneur diplômé, en passant par des entraînements encadrés par des éducateurs qualifiés pour les plus jeunes", précise le club de badminton. Ainsi, le CBR aura à cœur de représenter sa ville de la plus belle des manières pour la suite de cette saison 2023-2024.