Numérique et magie au programme de la médiathèque Aubrac-Laguiole

Dans le cadre du projet "pixel aventure", proposé par la communauté de communes Aubrac- Carladez-Viadène sur l’ensemble de son territoire, plusieurs évènements ont pris place au sein de la médiathèque Aubrac-Laguiole, autour de la magie et du numérique.

Vendredi, de 17 à 22 heures, une cinquantaine de personnes est venue découvrir les animations mises en place par l’animatrice enfance, jeunesse et famille de la communauté de communes, et la conseillère numérique : sensibilisation à la classification des jeux vidéo, jeux de société et jeux vidéo de coopération étaient au programme. Le Rotaract Nord Aveyron était présent pour assurer la restauration sur place, avec des croque-monsieur au fromage de Laguiole ! Quelques jours auparavant, le mercredi 13 décembre, ce sont les enfants de l’accueil de loisirs de Laguiole, qui ont eux aussi profité de tout un programme d’ateliers autour du monde du numérique. Le projet "pixel aventure" a été retenu dans le cadre de l’appel à projet "bibliothèque et numérique" porté par le conseil départemental de l’Aveyron et sa médiathèque départementale.