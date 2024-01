Villefranche-de-Rouergue. Au menu de la seconde partie de la saison théâtrale

Pour cette seconde partie de saison, sept pièces sont à l’affiche. Des pièces variées pour plaire au plus grand nombre.

La pièce intitulée Histoire d’un escargot inaugurera la saison 2024. Elle sera jouée jeudi 11 janvier.

"C’est l’histoire d’un escargot rebelle… Ses questionnements existentiels ne trouvant aucun écho chez ses congénères gastéropodes, il décide de partir chercher des explications ailleurs. Nous plongeons dans cette quête de recherche à hauteur de brins d’herbe avec une scénographie bucolique, en présence d’un musicien sur scène".

Clak compagnie.

Jeudi 11 janvier à 14 h 30 et vendredi 12 janvier à 10 heures et à 14 h 30. Théâtre, fable musicale, 45 minutes, séances scolaires.

La truite

"Connaissez-vous la vie d’une truite ? Schubert nous en a donné un aperçu avec sa mélodie. Qui ne l’a jamais fredonnée ?

Mais ce soir, les cinq musiciens d’Accordzéam vous en proposent une autre version toute en cascade de styles musicaux.

La mise en scène d’Éric Bouvron nous plonge dans cette rivière tumultueuse. Rêverie et émotions sont au rendez-vous".

Dimanche 21 janvier à 17 heures, théâtre musical, 1 h 20.

Bienvenue au bel automne

"Vingt personnages vont, en effet, être incarnés par quatre comédiens (véritable prouesse !) qui vont nous transporter dans une maison de retraite joliment nommée : Au bel automne.

Cette dénomination laisse déjà entendre que l’image que la société actuelle a de la vieillesse va être mise à mal et que cette immersion dans le monde du "grand âge" peut être jubilatoire".

Cie Cavalcade.

Vu au Festival d’Avignon 2022.

Dimanche 4 février à 16 heures, théâtre – 1 h 30.

Vacarme(s) ou comment l’Homme marche sur la Terre

"Vacarme(s) c’est d’abord l’histoire d’une ferme : la ferme des Drailles, quelque part sur le Causse. C’est là que vit et travaille, depuis des générations, la famille Gayart. Et c’est aussi l’histoire de Pierre : un paysan que l’on retrouve à différents âges et virages de sa vie : du petit garçon parfois honteux de ses origines au jeune père fier et plein d’espoir, le spectacle nous entraîne à l’aube des 43 ans d’un homme en lutte et fatigué".

Cie La Joie Errante. Samedi 2 mars à 20 h 45, théâtre – 1 h 30.

Séances scolaires.

Phèdre

"Dans une scénographie surprenante, la passion de Phèdre pour son beau-fils Hippolyte va se dévoiler, mettant en relief le désir féminin évidemment honteux et caché au XVIIe siècle, désir qui va conduire à la mort aussi bien de Phèdre, "la coupable" que d’Hippolyte "l’innocent". L’originalité de ce spectacle est l’association de la Phèdre d’Euripide à celle de Racine, ajoutant, de ce fait, un personnage : Vénus, la déesse de l’amour, incarnée par une comédienne qui va contrôler l’intrigue au-dessus des personnages, dans l’Olympe, sur le plateau ou dans le public.

Cie Minuit 44. Jeudi 21 mars à 20 h 45, théâtre – 1 h 30.

Complots Industries

"Un chef d’entreprise, celui de Complots Industries, est très mécontent car, au plus haut niveau, les propositions de récits complotistes élaborés par son équipe d’employés du pôle de la création (le public endossera ce rôle) n’ont pas été retenues. Ils ont donc une heure pour composer un nouveau récit qui doit être excellent".

Cie Avant l’Incendie. Vendredi 5 avril à 20 h 45. Théâtre – 2 x 50 minutes.

La ferme des animaux

"De l’utopie à la dictature, comment les processus de domination se mettent-ils en place ? Un narrateur, une narratrice, une assemblée d’objets, des personnages qui s’affrontent et une histoire qui sonne comme une mise en garde : une révolution menée par des gens ivres de pouvoir ne peut aboutir qu’à un changement de maître".

Cie La Fleur du Boucan. Mardi 23 avril à 20 h 45. Théâtre et théâtre d’objets manipulés. 1 h 30.

Zoé

"Zoé c’est l’histoire d’une petite fille dont les parents sont comédiens ; ce qui peut paraître tout à fait normal mais le père est bipolaire (maniaco- dépressif, disait-on, il y a quelques années). Nous allons la voir grandir, de huit à quinze ans, auprès de cet homme qu’elle aime et qui l’aime mais qui la fait vivre entre des bouffées délirantes de joie et des accès de désespoir et de colère".

Cie Idiomécanic Théâtre. Samedi 25 mai à 20 h 45. Théâtre – 1 h 30.