Onet-le-Château. À l’accueil jeunes de la MJC, une soirée de partage et des vacances réussies

En amont des vacances d’hiver a eu lieu, vendredi dernier, une deuxième soirée de partage avec les plus jeunes, aussi la MJC d’Onet s’était mis "en mode cocooning" : l’équipe de la jeunesse a tout d’abord accueilli une cinquantaine d’enfants des Alae de Pierre-Puel et des Genêts en fin d’après-midi, afin de leur faire découvrir le local et leur proposer quelques activités à partager avant un goûter. Ensuite à 17 heures, est venu le tour des 11-14 ans de prendre part à la soirée jusqu’à 21 heures où ils ont pu entre autres savourer un délicieux repas en commun avec les plus grands qui leur ont emboîté le pas, pour prolonger jusqu’à 23 heures.

Une première semaine de vacances réussie

Après un week-end "prolongé" (Père Noël oblige !) de repos, les vacances ont bel et bien commencé et pour cette première semaine, mais aussi la dernière de l’année, les activités n’ont pas manqué : les jeunes ont participé mardi à une sortie à Toulouse, pour se mesurer à la célèbre émission ninja warrior, via un parcours équivalent en intérieur, proposé par Urban Corp.

Le lendemain, ils sont revenus pour commencer tout d’abord le rafraîchissement du bar, qui se continuera la semaine prochaine et ont enchaîné par une après-midi sport. Jeudi, ils ont pu découvrir le plaisir de la glisse à la patinoire mise en place à l’Athyrium, par la mairie d’Onet-le-Château et ont ensuite pratiqué du disc golf à Sauveterre-de-Rouergue.

Pour clôturer la semaine, les vacanciers ont continué le rafraîchissement du bar, avant d’aller à Albi, pour un après-midi d’escalade. Juste un autre week-end prolongé pour accueillir la nouvelle année et tous seront prêts pour une nouvelle semaine de vacances au top, à suivre !