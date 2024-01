Ces douze dimanches d’ouverture des magasins en 2024

La Ville de Millau a récemment acté une liste de "dérogations à la règle du repos dominical des salariés" en concertation, notamment, avec la CCI

Avant la bûche les élus millavois ont voté, en conseil municipal, les "dérogations à la règle du repos des salariés" pour l’année 2024. Soit, en langage clair : les dimanches d’ouverture des commerces de Millau. Soit douze dimanches au total. Un choix qui ne doit rien au hasard. D’abord, comme le précise la délibération, "le nombre des dimanches octroyés ne peut excéder douze par an."

Ensuite la Ville a œuvré "en concertation avec les représentants des commerces millavois, l’office du commerce et de l’artisanat, l’office de tourisme Millau Grands Causses, la CCI de l’Aveyron, la Chambre des métiers de l’Aveyron" sans oublier "Accesite (espace Capelle)" pour choisir les dates par branche d’activité. Très concrètement l’écrasante majorité des commerces dits de détail (y compris ceux d’alimentaire, de produits surgelés et d’équipement automobile) pourront ouvrir, en 2024, les dimanches 14 janvier, 12 mai, 30 juin, 21 juillet, 11 août, 22 septembre, 20 octobre ainsi que les 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre.

Les concessionnaires automobiles, eux, n’auront que cinq dimanches d’ouverture (14 janvier, 17 mars, 16 juin, 15 septembre et 13 octobre 2024). Un autre secteur spécifique, celui des commerces de détail divers en magasin spécialisé, pourra compter sur neuf dimanches d’ouverture en 2024. Neuf dimanches concentrés sur les mois de novembre et décembre (3,10, 17,24 novembre ainsi que les 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre).

Dernier secteur commercial aux dates spécifiques d’ouverture dominicale en 2024 : celui des commerces de détail de parfumerie, produits de beauté, coiffure et esthétique. Là encore il y aura neuf dimanches livrés aux bons plaisirs des consommateurs (11 février, 26 mai, 16 juin, 24 novembre, 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre 2024). À noter que la délibération municipale mentionne la nécessité du "le respect de l’ensemble des procédures prévues par le Code du travail et l’accord du personnel concerné."