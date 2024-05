Réquista. La nouvelle boulangerie ouvre aujourd’hui

Après la vente de leur boulangerie à Toulouse, Sapphire et Frank ont jeté leur dévolu sur celle de Réquista.

Frank Pagès, 28 ans, originaire de Réquista, est boulanger et pâtissier de formation. Il a travaillé à Toulouse au sein du restaurant gastronomique étoilé "En pleine nature" qui a sa propre boulangerie. En 2018, il ouvre sa boulangerie à Toulouse.

Passionné par son métier, il utilise son savoir-faire pour perfectionner ses techniques et rechercher des nouveautés à proposer à ses clients. Deux ans plus tard, sa compagne Sapphire, 26 ans, préparatrice en pharmacie, le rejoint et prend en charge la partie snacking et vente.

Ils ouvrent aujourd’hui à 6 h 30 la boulangerie artisanale avenue de l’Europe, à la même adresse que la boulangerie Bleue auparavant tenue par Vincent et Nathalie.

À partir de juin, Anthony Galtier, ancien boulanger chez Castanié-Veyrac, sera embauché pour accélérer la cadence.

Horaires d’ouverture : Lundi : 6 h 30-13 heures. Mardi : 6 h 30-13 h et 15 h-19 h. Jeudi : 6 h 30-13 h et 15 h-19 h. Vendredi : 6 h 30-13 h, 15 h-19 h. Samedi : 6 h 30-13 h, 15 h-19 h. Dimanche : 6 h 30-12 h 30. Renseignements au 05 65 46 25 32.