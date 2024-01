Entraygues-sur-Truyère. Des décorations remarquables

Les "diététiciennes aveyronnaises" ne se contentent pas de participer aux mardis d’Entraygues en juillet et en août : Assurer le dîner des animateurs, préparer et offrir aux visiteurs des spécialités entrayoles (farçous, fouaces…..)

Elles sont aussi "au fourneau" pour la rencontre avec les nouveaux arrivants et pour toutes les animations offertes par la commune. Ce groupe de bénévoles participe activement, au fleurissement du village : plantations, entretien, désherbage… Et surtout à la décoration de la cité pour les fêtes de fin d’année. Toute la population peut admirer depuis quelques jours le travail qu’elles ont effectué en secret depuis début novembre : forêts animées de personnages et d’animaux, gnomes du Quai du Lot, père Noël. Les avenues de Cambeyrac, du Moulinet et du Pont de Truyère se sont colorées. Et le vent fait miroiter le Pont Notre-Dame. Merci à Annie, à Kiki, aux deux Michèle, à Sylvette, à Marie-Anne, à Rolande, à Micheline, à Monica, à Jean – Claude, à Jacky et à Alain de contribuer, avec l’aide des employés municipaux, à l’embellissement du village pour le rendre encore plus attrayant.