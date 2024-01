Valady. La crèche vivante plébiscitée

Cette année encore, le public est venu en nombre à l’école des Prades pour découvrir la crèche vivante, une reconstitution de la Nativité présentée par les enfants sous forme de "son et lumière". Écriture des textes, enregistrement sonore confection des costumes et des décors… Toute la communauté éducative s’est investie pour ce moment de cordialité partagé avec frère Foucaud, curé de la paroisse Saint-Vincent du Vallon et frère Godefroy de l’abbaye de Conques. Et comme il faisait un peu frisquet, vin chaud et chocolat chaud offerts par les parents d’élèves ont été les bienvenus pour réchauffer la fin de soirée et fêter le début des vacances de Noël.