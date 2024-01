Le livre de Richard Cygankiewicz se vend bien

Intitulé "Mémoires d’enfant", le livre souvenir de Richard Cygankiewicz se vend bien. La journée dédicace au tabac-presse chez Roméro, à Cransac-les-Thermes, a très bien marché. Et il s’est vendu d’autres exemplaires avant et après cette rencontre. À Decazeville, "Mémoires d’enfant" se vend également très bien, nous a indiqué Francine Bousquet de la Maison de la presse. Les retardataires peuvent encore se procurer ce livre dans les deux boutiques, à Cransac et Decazeville.

L’ouvrage rappelle le "vieux" Cransac et le Bassin, des années 1950 à 1971, avec de nombreuses thématiques abordées par l’auteur. Cette autobiographie est rédigée d’un ton alerte et se lit d’un seul trait. Elle permet ainsi de se plonger dans la vie des habitations avant que les appareils électroménagers ne se démocratisent, le rôle primordial de la mine qui rythmait les existences, des tas de petites choses qui étaient importantes pour les jeunes de cette époque.