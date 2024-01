Villefranche-de-Rouergue. "On va se réveiller pour aller chercher le maintien"

Lanterne rouge à la fin de cette première phase de championnat Pré-National, l’équipe fanion du Basket Club Villefranche 12 ambitionne de remonter la pente pour se maintenir cette saison. Yann Germain, entraîneur et joueur fait le point.

Au terme de cette première phase, le club villefranchois BBV12 est dernier de sa poule de prénational et le moment semble venu de faire un point avec le président Yann Germain.

Vous vous attendiez à une telle situation ?

Cette première phase a été compliquée. On s’attendait forcément a un cap de niveau et que cela ne soit pas simple. On avait plutôt bien commencé mais on a lâché physiquement.

Il y a quelques matchs où l’on n’a pas été assez dur dans le jeu. On a perdu des points sur ces détails. Mais on va se réveiller en deuxième partie de saison.

Que vous a-t-il manqué pour être plus compétitif ?

Ce qui va faire la différence, c’est de bien retrouver cette solidarité qui fait l’ADN du club. On va repartir tous ensemble avec cet esprit collectif.

C’est notamment en défense qu’on a péché, surtout lors du dernier match (contre Nord est toulousain basket club 69-60). C’était notre force l’an passé. L’attaque viendra automatiquement derrière et on redeviendra plus efficace.

Le club n’aurait-il pas dû recruter avant le début de saison ?

Cet été, on avait essayé de recruter de nouveaux joueurs mais ça a été difficile de trouver. On a eu une blessure de notre meneur et certains joueurs ont dû compenser, notamment Jérôme Adam, qui n’a pas l’habitude de jouer à ce poste. La trêve va nous faire du bien physiquement et mentalement. Beaucoup de joueurs sont très investis dans le club pour l’organisation et cela fatigue aussi. On travaille pour recruter un joueur en février prochain. Le dossier est en court. Mais même si cela ne se fait pas, on trouvera des solutions.

Le club sera-t-il toujours en prénational la prochaine saison ?

Pour la seconde phase, on doit gagner tous nos matchs à domicile et grappiller quelques victoires à l’extérieur. L’objectif est le maintien.

Le prénational, c’était le but depuis longtemps. Cela fait vivre le club et les jeunes de la structure. On sent qu’on est capable d’y rester. J’ai confiance au groupe. C’est totalement jouable mais il va falloir être concentré sur chaque match.