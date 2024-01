Quésaco : le "career cushioning" ou l’art de mener sa carrière avec prudence

(ETX Daily Up) - De nombreux néologismes sont apparus récemment pour décrire notre rapport changeant au travail, dont celui de "career cushioning". Cette tendance incite les salariés en poste à rester à l'affût de nouvelles opportunités, sans, pour autant, négliger leurs obligations professionnelles.

L’expression "career cushioning" peut littéralement être traduite par "amortissement de carrière". Elle se réfère à une stratégie qui, selon certains experts, pourrait être bénéfique aux salariés peu motivés par leur quotidien professionnel. Elle les invite à considérer leur emploi actuel comme un tremplin, et non comme une fin en soi. Cet état d’esprit leur permettrait de recalibrer leur niveau d’exigence vis-à-vis de leur travail, et de consacrer davantage de temps (et d’énergie) à la création de nouvelles opportunités. Dans ce sens, le "career cushioning" est aux antipodes du "rage applying", cette tendance qui consiste à postuler à des dizaines d’annonces en réaction à une déception ou à une déconvenue professionnelle. Ce concept encourage, au contraire, à faire preuve de moins d’impulsivité. Mais cela ne veut pas dire qu’il faut se contenter d’un emploi qui ne nous donne pas entière satisfaction. Les adeptes du "career cushioning" encouragent les salariés en quête de renouveau à actualiser leur profil sur LinkedIn, acquérir de nouvelles compétences, développer leur réseau ou à mener des projets créatifs en parallèle de leur travail.

Casser la dynamique du désengagement

Le but ? Être proactif. Mais attention de ne pas tomber dans l’écueil du "travail en perruque". Cette expression un brin désuète fait référence à une pratique répréhensible qui consiste à utiliser certaines ressources de son employeur principal (temps, outils, etc.) pour avancer sur un projet professionnel annexe. Ainsi, on pourrait vous reprocher de "travailler en perruque" si vous répondez à des mails relatifs à votre "side job" sur vos horaires de bureau, ou si vous utilisez les logiciels de votre entreprise pour refaire votre CV.

Pour éviter tout malentendu, vous pouvez parler de vos désirs concernant l’évolution de votre carrière et de vos aspirations personnelles à votre manager. Il est possible que ce dernier vous confie des missions plus intéressantes si vous lui faites part de votre envie de renouveau. Car les entreprises ont tout intérêt à prendre des mesures pour casser la dynamique du désengagement. Mais ce phénomène est particulièrement difficile à appréhender, tant il est insidieux. Aucune étude ne quantifie avec précision le nombre d’actifs touchés, même si des sondages permettent d’évaluer l’ampleur du mal. L’institut Gallup estime que 59% des salariés au niveau mondial sont peu motivés par leur emploi actuel. Le désengagement au travail coûterait 8.800 milliards de dollars à l’économie mondiale, comme l’indique la dernière édition de son rapport annuel, "State of the Global Workplace". Une telle tendance laisse craindre de fortes turbulences sur le marché de l’emploi, à l’image de celles que l’on a observées aux États-Unis ces trois dernières années.

Dans ce contexte, le "career cushioning" peut s’avérer une tactique intéressante. Elle offre un filet de sécurité aux salariés en proie au doute quant à leurs perspectives de carrière, tout en les encourageant à sortir de l’immobilisme. De leur côté, les dirigeants d’entreprise et les managers doivent mener des actions, conjoncturelles ou structurelles selon les cas, pour leur offrir des emplois qui les motivent durablement. Et éviter, ainsi, qu’ils les quittent dès qu’ils en ont l'occasion.