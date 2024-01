Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Un beau spectacle de fin d’année pour les résidents de l’Ehpad Étienne-Rivié

À l’occasion des festivités de fin d’année, le service animation a proposé aux résidents un spectacle. C’est le groupe "Los cantaïres de l’Aubrac" qui est venu animer cet après-midi : plus de 80 résidents y ont assisté. Ce groupe d’une quinzaine de personnes résidant sur le plateau de l’Aubrac a offert un concert de chant traditionnel en occitan et aussi en français, entrecoupé d’histoires drôles. Pendant plus de deux heures, les spectateurs ont écouté, mais aussi chanté à l’unisson avec eux. Un beau moment de joie et de détente. À l’issue du spectacle, ils ont tous ensemble partagé un succulent goûter.