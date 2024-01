Valady. Le Téléthon a fait recette

Le collectif Téléthon de Marcillac s’est réuni en ce début d’année pour faire le bilan de l’édition 2023 qui a permis de remettre 9 909 € à l’AFM-Téléthon, une belle somme à laquelle il faut ajouter les 4 500 € des animations organisées sur la commune de Saint-Christophe, soit un total de 13 599 €, au niveau cantonal.

Les bénévoles ont passé en revue le déroulement de la journée qui a débuté en douceur l’après-midi avec une dizaine de stands (déco de Noël, maquillage, défi sportif, vente de gâteaux, ateliers créatifs pour les enfants…) disséminés dans la salle des fêtes où flottaient les bonnes odeurs de crêpes fumantes, de vin et chocolat chauds. L’intervention de l’école de musique Conques-Marcillac et de la chorale des résidents des maisons de retraite ont apporté une note chaleureuse aux diverses animations, tandis qu’à l’extérieur les cyclistes et les randonneurs du Vallon défiaient courageusement une météo exécrable. En début de soirée la salle des fêtes était comble pour accueillir le très beau spectacle de danse offert par les élèves de Nadège Cayron très applaudis après chaque tableau. L’apéro concert animé par l’Harmonie de Marcillac a mis en appétit les quelque 200 convives qui se sont régalés, en dégustant le délicieux tagine préparé par la ferme bio Causselot. L’animation musicale proposée par le duo "Les contres temps" a clôturé la soirée dans une ambiance festive à l’image de cette journée qui a rempli de satisfaction l’ensemble des bénévoles.