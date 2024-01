Boussac. Cartes de vœux intergénérationnelles

Et si l’on oubliait quelques instants les désormais vœux électroniques pour revenir à la bonne vieille carte de vœux d’antan, très tactile et que tout un chacun avait plaisir à découvrir et apprécier. C’est bien ce qu’ont pensé les élèves de l’école Yves et Noëlle Duteil, qui à l’initiative de l’équipe enseignante et périscolaire, ont réalisé une centaine de cartes de vœux.

Ces cartes étaient destinées à être envoyées à la maison de retraite de Gramond pour ses résidents d’une part, et ils en ont également glissé dans des enveloppes décorées par leurs soins pour les distribuer aux aînés de notre commune.

Voilà bien un geste plein de bons sentiments et d’attention intergénérationnelle pour tous ces enfants à l’égard de toutes ces personnes pour qui cette démarche aura été droit au cœur.