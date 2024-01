Course à pied : à Sébazac, la Détox du causse se prépare à lancer ce dimanche la saison du Challenge Aveyron

Le premier rendez-vous de l’année a lieu sur les chemins du causse Comtal, dimanche 7 janvier.

Le compte à rebours est lancé. Dimanche 7 janvier, à 10 h 10, la Détox du causse et sa course de 11 kilomètres inaugureront le Challenge de course de pédestre à Sébazac, au départ du complexe sportif Christian-Dumas. Une épreuve qui se déroulera sur les chemins du causse Comtal et qui "est accessible au plus grand nombre, car il n’y a pas beaucoup de dénivelé", souligne Manuel Genestoux, président du comité aveyronnais de triathlon, qui orchestre l’événement.

Il ajoute : "Le but est aussi de se retrouver après les fêtes et de lancer tranquillement la saison." Pour les amateurs de plus longue distance, une course de 18 kilomètres est aussi au programme. Et pour faire un lien avec le raid, discipline que le comité œuvre à développer, une nouvelle épreuve est née : un trail d’orientation lors duquel les coureuses et les coureurs devront se guider grâce à une carte leur indiquant les dix balises à trouver, le tout sur une dizaine de kilomètres… s’ils ne se perdent pas en cours de route.