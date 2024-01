Flavin. De la convivialité à Cayrac

À l’initiative de quelques-uns, un sapin avait été planté à l’entrée du village. Petits et plus grands étaient au rendez-vous pour la décoration très soignée de l’arbre, décoration qui a été suivie par une collation pour finir l’après-midi. Le père Noël avait pris rendez-vous, pour quinze jours plus tard, avec tous les habitants du village, et là, une soixantaine de personnes a pris place autour du sapin devant des tables remplies de gâteaux et de friandises. Un feu de bois, un vin chaud et un chocolat fort appréciés ont retenu tout le monde jusqu’à la tombée de la nuit. Une bien belle idée qui en appellera d’autres.