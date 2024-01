De la Bretagne à l'Alsace en passant évidemment par le nord de la France, des dizaines de cours d'eau débordent et les inondations dans le Pas-de-Calais ont battu des record. Le point.



Les habitants du Pas-de-Calais n'en peuvent plus. Tempête après tempête, pluies, crues et inondations se succèdent depuis près de deux mois et émoussent la patience des habitants du département et d'une grande partie des Hauts-de-France. Ce mercredi 3 janvier, les inondations et les crues se poursuivent, la montée de plusieurs cours d'eau ayant battus des niveaux record, de 30, 35 voire 60 cm d'eau en plus en 24 heures. L'équivalent d'un mois de pluie est tombé sur le Pas-de-Calais en 4 jours. Plusieurs dizaines de villages étaient coupés du monde ce mercredi, et quelque 10 000 foyers privés d'électricité.

La tempête Henk a également balayé les Hauts-de-France de vents dépassant les 100, 110 km/h, mais a également concerné la Belgique avec ces images spectaculaires d'une tornade près d'Anvers.

41 départements concernés par les crues

De l'Alsace à la Bretagne en passant par le nord de la France, 34 départements restent concernés par les crues ce jeudi 4 janvier. Si le Pas-de-Calais reste en vigilance rouge pour les crues, 6 autres départements sont désormais en vigilance orange :

Nord

Aisne

Ardennes

Meuse

Meurthe-et-Moselle

Moselle

34 autres départements, du Finistère au Bas-Rhin, sont placés eux en vigilance jaune.

Ce jeudi, le Pas-de-Calais est (encore) le seul département français concerné par une vigilance jaune pour les pluies et les inondations, alors que le vent soufflera plutôt fort sur 15 départements bretons, lorrains et alsaciens, ainsi que sur la Somme et la Seine-Maritime, ainsi que sur la Haute-Corse, seul département au sud de la Loire concerné par une vigilance jaune, si l'on excepte la Savoie, la Haute-Savoie, les Hautes-Alpes et l'Isère, pour des risques d'avalanches.

Encore des pluies au nord-ouest

Sur le quart nord-ouest, ce jeudi matin, une nouvelle dégradation pluvieuse envahit la Bretagne et gagne l'après-midi les Pays de la Loire puis les Hauts-de-France. Le vent d'ouest atteint 70/80 km/h en Bretagne, jusqu'à temporairement 90 km/h et même 100 sur le sud des côtes bretonnes, selon Météo France.

Tandis qu'au sud de la Garonne ainsi que sur PACA, le temps sera ensoleillé avec un voile de nuages d'altitude pour l'après-midi. Ailleurs, de belles éclaircies traverseront un ciel majoritairement couvert.

"Les températures minimales varient de 4 à 10 degrés, jusqu'à 0 à 3 degrés en basse vallée du Rhône. Les maximales vont de 8 à 13 sur la moitié nord et de 13 à 15 degrés au sud, jusqu'à 17 à 20 degrés sur la côte varoise et la Corse", détaille Météo France