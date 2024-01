"Avec plus de 80 000 entrées, on a fait 22 % de plus qu'en 2022" : à Decazeville, le cinéma La Strada à plein régime

Les salles decazevilloises ont réalisé une très bonne année 2023. Bilan avec le directeur Arnaud Segond.

Dans le cinéma La Strada, portes fermées au public et lumière tout éteinte ce jeudi matin, Arnaud Segond fait le bilan comptable de 2023.

1 500 entrées déjà en trois jours

Après un début d’année 2024 déjà chargé, avec 1 500 entrées en seulement trois jours grâce notamment à Les Segpa au ski et Chasse gardée, le directeur à tout juste le temps de jeter un œil dans le rétro. "En 2023, on a fait plus de 80 000 entrées, soit une augmentation de 22 % par rapport à 2022, alors qu’au niveau national, c’est plus 18 %. Nous sommes contents."

"Les cinéphiles sont revenus"

La satisfaction également d’avoir rebondit après la période du Covid où la fréquentation annuelle était tombée à moins de 30 000 entrées. "Cette année, les cinéphiles sont revenus, avec notamment la reprise du ciné-club. C’est un public plus âgé, qui a mis plus de temps à revenir dans les salles. "

Un cinéma aussi d'art et d'essai

Car même si 15 grosses productions cumulent à elles seules près de 30 % des entrées annuelles totales, La Strada se veut aussi un cinéma d’art et d’essai. "On a une programmation diversifiée, avec la volonté de passer tous les films. C’est impressionnant le nombre qui de projections qui font très peu d’entrées." 90 ont en effet réuni moins de 20 spectateurs. Une petite part des 329 films et des plus de 3 700 séances programmées en 2023, l’équipe d’Arnaud Segond essayant de "ne pas faire de séance inutile et d’optimiser la programmation". Un travail pour faire face à la hausse des prix de l’énergie qui a fait augmenter le coût de fonctionnement.

Le nombre de séances à l’année a ainsi été réduit de plus de 200 par rapport à l’an passé, "tout en maintenant l’offre" et en réalisant un nombre d’entrées "qui donne bon espoir". "Pendant les vacances scolaires, il y a eu une plus grosse fréquentation par rapport à d’autres cinémas équivalents. Certains sont désertés à ces périodes-là, alors qu’ici on fait le plein et on voit même du nouveau public. C’est un signe que le territoire est attractif et que le Bassin n’est pas mort", se réjouit le directeur. La météo joue aussi son rôle.

"Les plus grandes fréquentations sont pendant les vacances de Noël et de février. À la Toussaint, nous sommes tributaires de l’été indien. S’il fait beau, c’est un peu compliqué. Quand il pleut, on peut faire le double voire le triple d’entrées."

Des sorties attendues

En 2024, Arnaud Segond veut faire encore mieux. "J’espère que 2024 sera meilleure que 2023. Chaque année, c’est un nouveau challenge." Très attendues par les spectateurs, les suites de "Dune", "Vice-Versa", "Beetlejuice", "Joker", "Gladiator" et "Le Comte de Monte-Cristo" pourraient aider ce cinéma populaire et familial à se rapprocher de ses chiffres records de fréquentation, avant le Covid.

En 2019, plus de 101 000 spectateurs s’étaient ainsi rendus dans les 3 salles de La Strada. Un record. "L’évolution significative a été l’ouverture du McDo en 2015. Ça nous a fait passer le cap des 90 000 entrées/an."

Pour attirer le public, des festivals et événements rythmeront encore l’année, avec par exemple le festival "De la terre à la mine", qui a rassemblé en 2023 plus de 1 000 personnes, "avec un gros succès pour Cher Bassin et La voix du silence". "L’objectif est de le pérenniser ce rendez-vous. […] Il y aura aussi le festival en partenariat avec Mondes et Multitudes et le lycée decazevillois La Découverte. Il permet aux élèves de travailler le côté culturel et de porter un autre regard sur le cinéma", développe Arnaud Segond, qui anime également un ciné-club au collège.

"Il n’y a pas que le cinéma pop-corn. Il faut aussi donner des clés pour apprendre à apprécier du cinéma d’art et d’essai."

De plus, du 17 au 23 janvier, dans le cadre d’un festival en partenariat avec Télérama, La Strada proposera une sélection de films, des succès de 2023 et des avant-premières en présence de réalisateurs.