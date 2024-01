Espalion. Des chantiers avec une vision écologique

Chaque collectivité se doit d’entretenir et d’améliorer ses infrastructures tout en se projetant vers son avenir.

Outre les nécessaires travaux d’entretien, trois chantiers majeurs ont marqué l’année écoulée.

Mise en place d’un réseau de chaleur

Dans le cadre de la rénovation énergétique une chaufferie centrale biomasse de 2 100 kW a été construite au-dessus de l’hôpital avec le soutien de l’Ademe et de la région Occitanie. L’hôpital va consommer près de 80 % de sa production.

Le reste va desservir le centre social Francis-Poulenc, les écoles publiques Anne-Franck et Jean-Monnet ainsi que le collège Louis Denayrouze.

Ce projet inauguré le 8 novembre permet de produire une énergie renouvelable locale, de réduire de 68 % les émissions de CO2 de la ville sur les sites concernés tout en modérant la facture du chauffage.

Dans la continuité de ses économies d’énergie, la commune a fait effectuer toute une rénovation énergétique des bâtiments des deux écoles publiques par le changement des menuiseries et des travaux d’isolation intérieure et extérieure.

La nouvelle crèche avance

De son côté la communauté de communes Comtal Lot et Truyère porte actuellement deux chantiers importants. Le premier avec la construction, route de Saint-Pierre, d’une nouvelle crèche de 60 places.

Prévue pour être achevée au 1er semestre 2024, cette structure a mis l’accent sur l’utilisation de matériaux locaux et respectueux de l’environnement. Le projet repose sur une approche de construction simple, combinant des façades en béton recyclé provenant de déconstructions avec une charpente intérieure en bois. Cette combinaison vise elle aussi à réduire l’impact carbone et à intégrer harmonieusement le bâtiment dans son environnement. En 2023 la communauté de communes a aussi lancé la requalification du parc d’activité de la Bouysse. Ce chantier étalé sur trois ans vise à la réfection des voies et équipements publics, soit tous les réseaux secs et humides et l’éclairage public.

Des chantiers communaux

L’année 2023 a été l’année de la rénovation pluriannuelle de l’éclairage public avec le passage en Led de 150 points lumineux dans les secteurs de Perse, rive droite du Lot et des Matelines tout comme l’éclairage extérieur du boulodrome et de la salle 2 du centre Francis-Poulenc.

Dans le cadre de la nouvelle législation, la commune a installé une série de nouveaux caveaux au cimetière. Ils seront mis à la vente pour les familles qui le souhaitent. La clôture sera réalisée par les services techniques de la commune. Sept colonnes enterrées destinées à recevoir les ordures ménagères ont été installées place des prisons avec la participation du Smictom. En partenariat avec la communauté de communes, l’aménagement du tronçon du chemin de Saint-Jacques au plus près de la rive gauche du Lot a été achevé.

Travaux routiers

Outre les travaux habituels de bouchage et goudronnage de trous sur les chemins communaux, on note la mise en place de dispositifs de ralentissement type écluse, sur la RD à la sortie de Biounac, la réalisation d’une voie goudronnée au stade de Perse pour accéder aux installations sportives, la création d’un réseau d’eaux pluviales rue Maurice-Lagriffoul et la fin des travaux de rénovation du quartier de Butel.