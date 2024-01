Rodez : voici la répartition de l'enveloppe des subventions allouées de près d'1,6 M€ entre les associations et les clubs sportifs

Lors du dernier conseil municipal de Rodez, ont été adoptées à la majorité les diverses subventions aux acteurs sportifs et culturels de la ville pour 2024. Il n’y a pas de changement par rapport à l’an passé, hormis 2 000 € supplémentaires pour les Restos du cœur.

Clubs sportifs

- Rodez Aveyron football : 200 000€.

- Gym club : 50 000 €.

- Rodez Rugby : 48 000 €.

- Roc Aveyron handball : 40 000 €.

- Rodez Basket : 35 000€.

- Escrime Rodez : 31 500 €.

- Grand Rodez natation : 26 000 €.

- Judo : 20 000 €.

- Athlétisme : 20 000 €.

- Tennis Padel : 20 000 €.

- Vélo-club : 15 000 €.

- Badminton : 6 000 €.

- Taekwondo : 6 000 €.

- Tir à l’arc : 6 000 €.

- Vélocité Rodez : 5 000 €.

- Triathlon 12 : 4 000 €.

- Cami : 4 000 €.

- Sakura karaté : 4 000 €.

- Hurricane boxing club : 3 000 €.

- Moto-club ruthénois : 2 000 €.

- Sport quilles : 2 000 €.

- Amicale pétanque : 1 000 €.

- Roller hockey : 1 000 €.

- Sport boule : 1 000 €.

- Billard club : 200 €.

Associations culturelles et solidaires

- CCAS (comité d’action sociale) : 472 000 €.

- MJC de Rodez : 370 000 €.

- Comité action et loisirs du Grand Rodez : 122 470 €.

- Comité jumelage Bamberg-Rodez : 16 000 €.

- Les Restos du cœur : 10 000 €.

- La Diane rouergate : 8 000 €.

- Vend’s de fête : 8 000 €.

- Union musicale Swing Band : 5 000 €.

- ADMR : 3 000 €.

- Radio Temps Rodez : 3 000 €.

- Secours catholique : 3 000 €.

- Banque alimentaire : 3 000 €.

- La Menuiserie : 2 000 €.

- Le pont des arts : 2 000 €.

- Art in Folio : 2 000 €.

- Rodez Antonin Artaud : 1 500 €.

- Les Kiwanis : 1 500 €.

- Retraite sportive Gourgan : 1 000 €.

- Croix-Rouge : 1 000 €.

- Adroa (Association pour le développement et le rayonnement de l’orgue) : 1 000 €.

- La Pastourelle : 700 €.

- L’escoupleto : 700 €.

- Familles de France : 500 €.- Les troubadours du Rouergue : 500 €.

- CIDFF : 500 €.

- Festival folklorique international du Rouergue : 500 €.

- Voir ensemble : 500 €.

- Ligue contre le cancer : 500 €.

- Le magnéto : 500 €.

- Gourgan sport pour tous : 500 €.

- Aveyron games event : 500 €.

- Prévention routière : 250 €.

- Union cynégétique chasse : 200 €.

- Centre culturel occitan : 200 €.

- Cousu d’amitié : 200 €.

- Patchwork créations couleurs : 200 €.

- Club des aînés Gourgan : 200 €.

296 000

S’il est le club sportif à recevoir le plus de subventions de la part de la municipalité (200 000 €), le Rodez Aveyron football est aussi le seul,

du fait de son statut professionnel, à verser une redevance à la Ville pour l’occupation des terrains. En 2024, elle s’élève à 296 000 €.