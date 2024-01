Thérondels. Une rando pour se mettre en appétit

L’association des parents d’élèves de l’école (APE) a organisé une sortie nocturne "La balade des réchauffés".

Généralement, les marches sont organisées début janvier pour éliminer les excès de table de fin d’année, mais au dire de certains participants "cette sortie nous permettra de mieux se préparer et d’être en forme pour le réveillon", explique-t-on.

Le beau temps étant au rendez-vous, ce sont 92 participants (70 adultes et 22 enfants) qui ont répondu à l’invitation de l’APE.

Deux circuits de 5 et 10 kilomètres étaient proposés aux randonneurs qui, lampe en main ou sur le front, ont traversé le village de Pervilhergues avant de "plonger" vers la presqu’île de Laussac et de remonter sur le pont d’Estradier et Banes.

À l’arrivée une soupe au fromage préparée par les bénévoles à la coopérative fromagère réchauffait tous les participants.