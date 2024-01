Le Nayrac. Une unité pleine de vie pour les fêtes

En ces périodes de fêtes, les résidents de l’Unité de Vie ont été particulièrement gâtés. De jolis décors dans les locaux dont certains "faits maison", de bons repas où les plats de fête sont au menu, un spectacle qui a ravi tous les participants… Sylvio le magicien est arrivé avec Nathalie la chanteuse et les voilà partis pour des chansons, des tours de magie très impressionnants où des foulards, des balles, des pièces de monnaie… et même une colombe apparaissent, disparaissent sous les yeux éblouis des spectateurs. Mais une autre surprise les attend : le père Noël arrive avec son chariot chargé de cadeaux et la distribution commence et est très appréciée. L’après-midi se termine par le partage d’un délicieux goûter.