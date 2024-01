Saint-Amans-des-Cots. Au marché, Michel Authier maître sculpteur sur glace fascine le public

Dès 9 heures du matin sur la place de l’église, tous les stands étaient à l’abri sous des barnums installés par le comité des fêtes et la municipalité.

Chacun a fait le plein de produits de qualité et trouvé de belles idées avec une grande diversité pour l’achat de leurs derniers cadeaux. Les traditionnelles châtaignes grillées ont régalé les gourmands avec des petites grillades de chamallows. La jeunesse était gâtée !

Les enfants ont entouré les artistes qui leur dessinaient des maquillages de toute beauté et ils étaient nombreux à participer aux balades à poneys qui les ont entraînés à travers le village, organisé par la ferme Equestre du Badour venu tout spécialement d’Entraygues.

Le bar à huîtres a tourné non-stop tandis que les badauds ont découvert l’art de la sculpture sur glace.

Michel Authier maître sculpteur sur glace, a fasciné le public par la beauté et la fragilité de ses créations uniques et stupéfiantes qui se transformaient en chef-d’œuvre éphémère. Toutes les animations étaient offertes et ce marché de Noël a enchanté tous les passants, agrémentant comme il se doit cette période de fêtes.