EN IMAGES. Course à pied : Bastien Burguière contre toute attente, lors de la première de l'année à Sébazac

Le Bozoulais a remporté la Détox du Causse, ce matin à Sébazac, alors qu’il s’était inscrit au dernier moment et après 44'53'' d'efforts. Au total, tous formats confondus, ils étaient 550 ce dimanche.

Et dire qu’il s’était inscrit "à l’arrache", comme il l’a expliqué après avoir franchi la ligne d’arrivée. Vainqueur du trail de 11 kilomètres de la Détox du causse, ce dimanche à Sébazac, Bastien Burguière n’avait pas prévu de s’aligner au départ de la première épreuve du Challenge Aveyron de l’année. "Je me suis inscrit avec un copain, explique le Bozoulais. On s’est motivé hier (samedi, NDLR), mais avant cela, je ne pensais pas y aller."

Bien leur en a pris, car le coureur de 26 ans, également adepte des quilles de huit, s’est montré le plus rapide sur le parcours tracé à travers le causse Comtal, balayé ce dimanche matin par un vent glacial. Raphaël Brian et Damien Jalbert ont pourtant pris le meilleur départ, en se détachant rapidement de la meute de coureurs. "Je n’avais pas de très bonnes sensations au début, concède Bastien Burguière. Puis je suis bien revenu au fil de la course, en réussissant à grappiller petit à petit." Au point de rattraper les deux hommes de tête dans l’une des dernières côtes de la course, avant de faire la différence sur une partie plus roulante ralliant l’arrivée.

Avec ce succès, Bastien Burguière devient donc le premier leader du challenge. "Je n’avais pas vraiment prévu de le faire en entier, dit-il. Mais maintenant, cela se réfléchit." Après tout, il n’est plus à un imprévu près.