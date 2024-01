Onet-le-Château. Pour les enfants, les vacances se sont achevées remplies de couleurs

Certes, ils ont repris le chemin de l’école ce matin, mais sûr, qu’entre les livres et les cahiers, se cachent de très jolis souvenirs de ces vacances.

En effet, pour la centaine d’enfants accueillis au centre de loisirs enfance, cette deuxième semaine correspondait à la dernière étape de leur tour du monde (fil rouge de l’année de la MJC) en Asie et ils ont eu l’occasion lors de nombreux ateliers, de découvrir ses drapeaux, sa culture (danses, cuisine, sport de combat…) mais aussi de s’imprégner des ninjas, ombres chinoises, dragons et autres samouraïs… sans oublier les cerisiers japonais.

Mais le clou de la semaine, fut le spectacle de Solène Junique de la Compagnie Quart de Tour (basée à Séverac) où durant les premières minutes, les enfants ont oscillé entre découvertes et écoute, puis… sont devenus réactifs et de plus en plus participatifs, en anticipant les réponses ou les réactions de "Passe-partout" (Alias Solène), jusqu’à faire le spectacle dans le spectacle… Un spectacle où Passe Partout est une aventurière, naïve, joueuse mais toujours positive. Face à ces contradictions et aux questions existentielles de son monde, elle colore sa palette de vie. Au rythme de ses découvertes, elle raconte son voyage sur un chemin parsemé de couleurs et d’aventures. Elle navigue dans son rêve, pour offrir à son jeune public du jour, un joli spectacle sur la tolérance et la richesse d’un monde à plusieurs couleurs.

Message reçu 5 /5 par les enfants, qui n’ont pas été avares de questions après le spectacle, avant une séance maquillage où les 100 enfants ont été grimés par l’artiste suivant son inspiration, la couleur des habits et la forme des visages de chacun. Ce fut vraiment un très beau moment pour finir les vacances "en beauté".

Et qui dit nouvelle année dit nouveau thème, la MJC propose désormais de "remonter le temps", ainsi les prochaines vacances plongeront les enfants dans… la Préhistoire.