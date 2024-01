Réquista. Solidarité : le Secours catholique propose un goûter ce samedi

Les bénévoles de l’équipe locale du secours catholique avaient accueilli un public nombreux sur leur stand, au marché sous la halle.

L’équipe proposait des friandises, des objets décoration, composition florale, des articles tricotés, des bougies etc. confectionnés à leur atelier du premier vendredi du mois.

Le Secours catholique aide et accompagne les personnes en difficulté sur le réquistanais et au-delà, c’est une association active au sein de la paroisse en lien avec les municipalités et les services sociaux depuis de nombreuses aux années. Grâce au bénéfice de la vente, pour lequel les bénévoles remercient chaleureusement les généreux acheteurs, un goûter du nouvel an est prévu le samedi 13 janvier à 14 heures, dans la salle du parc de Fatima à Saint - Jean Delnous.

Ce goûter, avec animation est destiné à toutes les personnes seules ou isolées de la paroisse Saint-Pierre de l’Alrance et du Giffou. Les personnes désireuses de passer un moment d’amitié et de convivialité doivent se faire inscrire avant le 10 janvier au 06 32 33 90 07 ou auprès de Véronique Jalade. (Transport assuré).