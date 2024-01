Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Un rêve oriental pour les fêtes

Il est de tradition, qu’en période de fête de fin d’année, la mairie offre aux marmots un spectacle. Ce qui a été fait. De nombreux spectateurs se sont retrouvés à la salle de l’espace culturel pour assister au spectacle "le rêve oriental".

Avant le spectacle, petits et grands ont partagé un délicieux goûter offert par l’association des commerçants artisans et professions libérales "Vivez Saint-Geniez". Ensuite place au spectacle. Petits et grands ont été entraînés dans un moment de rêverie orientale, avec Mina, la jeune princesse d’un royaume qui vivait dans un somptueux palais oriental en compagnie de son père. Ainsi que ses amis Cachou le hibou, Tristan le tigre et le méchant vizir. Pour tous, ce fut un très agréable et beau moment partagé entre amis et en famille.