AquaTech Innovation, fleuron de la communauté Coq vert, recycle les eaux usées chez les professionnels

La start-up montpelliéraine AquaTech Innovation s’est fait une place de choix dans l’univers des greentech. Elle est suivie de près par la banque d’investissement publique Bpifrance.

L’eau. Cet or bleu qu’il faut plus que jamais préserver et utiliser à bon escient. Geneviève Marais, à la tête de la start-up montpelliéraine Aquatech Innovation, s’en préoccupe au quotidien. Avec son équipe, elle a mis au point une solution de collecte des eaux usées en milieu contraint dans deux secteurs d’activité en particulier : les campings et les ports de plaisance. « L’eau usée dans les bateaux doit d’abord être collectée – nous avons mis au point une solution de pompage qui se dispense de gravitaire – et ensuite traitée, soit en la ramenant au réseau de la ville, soit via une solution d’assainissement comme notre station d’épuration flottante », explique-t-elle.

À côté de ces solutions d’assainissement, AquaTech Innovation développe aussi des solutions de recyclage pour récupérer les eaux de lavage des filtres des piscines de camping et ensuite les réinjecter dans le circuit. Ces solutions permettent également de récupérer les eaux de douche à destination des chasses d’eau ainsi que les eaux grises pour arroser les espaces verts. « Pour piloter toutes ces solutions, nous avons mis au point une solution digitale, c’est-à-dire une unité de gestion électronique, indique Geneviève Marais. Nous avons également mis au point un outil de pilotage pour permettre au professionnel de maîtriser sa consommation. »

Agir en faveur de la transition écologique

AquaTech Innovation a rejoint la communauté du Coq Vert à l’été 2023. Cette communauté, lancée par Bpifrance, en partenariat avec l'ADEME et le ministère de la Transition écologique en 2020, regroupe des dirigeants et dirigeantes d’entreprise convaincus de la nécessité d’agir et déjà engagés dans la transition écologique et énergétique. « Il était important pour moi de me retrouver entre entrepreneurs ayant fait le choix de s’engager dans une démarche écologique, explique la dirigeante. C’est aussi un marqueur fort qui nous permet de nous faire reconnaître. »

Pour mettre toutes les chances de son côté, Geneviève Marais a également rejoint pendant 18 mois l’accélérateur de Bpifrance. « Cela aide le dirigeant à prendre du recul et à avoir la chance de rencontrer des intervenants de qualité afin d’être davantage performant. » Au-delà de ce programme, Geneviève Marais constate que le suivi par la banque publique d’investissement, par un véritable effet de levier, participe au développement d’AquaTech innovation.

Prête à passer à la phase de production

Il y a quelques semaines la start-up a réalisé une levée de 2 M€ auprès de Calao Finance et les fonds régionaux Sofilaro et Sud Mer Invest. « Cette levée était cruciale pour notre développement, explique Geneviève Marais. Tous nos produits sont désormais aboutis dans leur concept, il nous faut maintenant passer à la phase d’industrialisation. » Pour l’instant, l’entreprise est installée sur le site Cap Alpha du Business Innovation Center de Montpellier Méditerranée Métropole. « Nous comptons 15 collaborateurs à ce jour mais nous serons 30 d’ici à 2025. Il nous faut dès à présent formuler nos attentes pour le futur site de production que nous souhaitons implanter sur le territoire de la Métropole ».