Aveyron : il reçoit la visite des gendarmes à cause de sa voiture mal garée, de la drogue et des armes découverts chez lui

Les gendarmes de la brigade de Villefranche ont saisi une quantité importante de drogue chez un homme de 27 ans. Il a été condamné à 18 mois de prison ferme.

C'est un simple signalement de véhicule qui a permis aux gendarmes de la brigade de Villefranche-de-Rouergue de remonter dans cet appartement rempli de drogues. Ce jeudi 4 janvier, à Savignac, un riverain appelle les forces de l'ordre. Une voiture garée en contresens gêne la circulation. Les militaires interviennent sur place pour faire des constatations. Et ils ne s'arrêtent pas là.

Il accueille les gendarmes en fumant un joint

Après avoir identifié le propriétaire du véhicule, qui réside à Villefranche, ils interviennent à son domicile. Ils vont de surprise en surprise et tombent sur un jeune homme de 27 ans, qui les accueillent en fumant un joint de cannabis.

Les gendarmes perquisitionnent l'appartement de l'individu et découvrent une importante quantité de stupéfiants : 0.52g de crack, 59g de cocaïne, 361g de résine de cannabis et 227g de cannabis.

Ils saisissent aussi un fusil de chasse et un pistolet automatique de catégorie B, et plus de 400 euros en liquide.

Déjà connu de la justice

Déjà connu de la justice pour des faits de consommation de stupéfiants, le jeune homme est placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Villefranche. Ce vendredi 5 janvier, il a été déféré au tribunal judiciaire de Rodez et a été jugé lors d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il a été condamné à 18 mois de prison ferme et incarcéré à la maison d'arrêt de Druelle.