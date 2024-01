Aveyron : le futur de la ligne aérienne Rodez-Paris toujours inconnu, l'opposition départementale monte au créneau

Alors que la délégation de service public entre la compagnie Amelia et l'aéroport de Rodez arrivera à son terme le 19 janvier, le devenir de ce service reste pour l'heure inconnu. Le Département donne rendez-vous le 10 janvier.

C'est un feuilleton qui dure, et dont nous ne connaissons toujours pas l'issue. À onze petits jours du terme du contrat liant la compagnie aérienne Amelia au syndicat mixte de l'aéroport de Rodez - gestionnaire de l'infrastructure, financée à 70 % par le Département de l'Aveyron -, pour la gestion de la ligne aérienne Rodez-Paris, il est impossible de savoir s’il sera impossible de s’envoler vers la capitale après le 19 janvier.

Une réunion le 10 janvier

Il est d'ailleurs impossible de réserver un billet au lendemain de cette date. Ce qui a de quoi perturber le quotidien de certains usagers. Alors, des élus d'opposition au Département, les conseillers départementaux du canton Rodez 1 Sarah Vidal et Arnaud Combet, montent au créneau. "Il ne s’est jamais agi de se poser la question de la pertinence de l’aéroport de Rodez-Marcillac et de la liaison Rodez-Paris. Cette ligne aérienne est un outil d’attractivité essentiel pour le développement de Rodez et de l’Aveyron, et tout particulièrement pour les entreprises aveyronnaises."

Avant de poursuivre : "ll est primordial qu'un nouveau contrat soit signé d'ici le 19 janvier. On ne peut imaginer décemment que le service soit suspendu et que l’aéroport soit fermé pour un temps indéterminé. Nous faisons confiance au conseil syndical pour trouver rapidement une solution, avec Amelia ou une autre compagnie aérienne."

De son côté, la collectivité continue de garder le silence radio. Prochain point d'étape, le 10 janvier, où Arnaud Viala, président du conseil départemental tiendra une réunion consacrée à cette question... Neuf jours seulement avant que le gong ne retentisse.