Espalion. Bonne reprise pour le rugby avec deux victoires et un nul

À Aussillon près de Mazamet, dans un match serré du début à la fin, les réservistes n’ont rien lâché et se sont imposés sur le fil 14 à 15 en inscrivant trois essais (non transformés) par Douay (19e), Croitoru (36e) et Pailhoux (55e) contre deux essais transformés pour les Tarnais. Ce résultat leur permet de rester en haut du classement.

Le pôle jeunes à l’épreuve de La Capelle-Marival

Pour les cadets, le mot d’ordre des coaches était clair : mettre de l’envie, de la détermination et un engagement sans faille face à une équipe Lotoise qui les talonnait au classement et leur avait barré la route lors des phases finales la saison passée avec la première place en jeu. Respectant les consignes, les Espalionnais allaient enchaîner les essais pour un score à 71 à 12 qui se passe de tout commentaire.

Pour leur part, menés 12 à 0, les juniors ont fait preuve de beaucoup de détermination pour, dans un premier temps, revenir à 5-12 avec un essai en coin puis égaliser avec un nouvel essai transformé (68e). Un match nul mérité qui leur permet de conserver toutes les chances de qualification pour les phases finales.