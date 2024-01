Naucelle. Des aînés toujours très actifs

L’année chez "Los dos cloquiès" commence toujours par un temps de convivialité, cette année, il était précédé d’un concours de tarot organisé la veille (5 janvier). Le bilan 2023 a été présenté. À noter, une nouveauté qui faisait date, l’organisation d’un loto "santé", au mois de janvier. Du côté des sorties, plus d’une trentaine d’ainés sont partis visiter les lacs de la péninsule italienne, les deux autres sorties étaient "culturo-gastronomiques".

Les projets 2024 sont aussi ambitieux, avec 6 manifestations et 2 voyages. Le choix de la première destination à des "odeurs" de frites, de minerai et de bêtises. Le départ est prévu le 22 avril : départ vers le Nord avec halte à Paris pour alléger la route, passage en Bourgogne (château de Guédelon), Arras, Lille, Marais Audomarois, Bruges, centre minier de Lewarde, Cambrai, Gien. Les sorties locales sont programmées le 26 mars et le 18 juin (Sorèze, tapisserie de Don Robert, lac de Saint-Ferréol). Les autres animations se dérouleront sur la commune. Avec toujours le même sérieux, "Renée" présentait le bilan de Génération Mouvement de manière très claire. Avant la galette et le diaporama, Solange annonçait son départ de la présidence du club. Pour Gaby Espie, les "aînés" restent de vrais ambassadeurs d’un dynamisme qui colle bien avec Génération Mouvement…

Les inscriptions devront se faire avant le 19 février (05 65 69 21 25), en s’étant acquitté obligatoirement de la carte du club (17 €).