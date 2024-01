Villefranche-de-Rouergue. L’heure de la rentrée a sonné pour la Maison de l’amitié

Il y a quelques jours de cela, la Maison de l’amitié a bien terminé l’année par un goûter festif. Les décorations étincelantes de la salle et des tables ont ravi la centaine de personne présentes ; ce sont les talentueuses petites mains de l’atelier loisirs créatifs animé par Michelle et Martine qui ont illuminé notre soirée.

La chorale de la Maison a ouvert les festivités avec surtout des chants de Noël, repris par l’assemblée. À noter que pendant ce premier trimestre, les choristes ont assuré six concerts et toujours dans une ambiance conviviale et joyeuse. Puis six adhérents ont joué, comme de vrais artistes, une saynète "À la recherche du père Noël" imaginée et orchestrée par Martine ; franche rigolade du public et applaudissements nourris bien mérités. Le père Noël est enfin arrivé ! Avec ses friandises et tout ce petit monde a pu déguster le goûter gourmand et copieux. Une belle soirée qui s’est achevée par les danses apprises au cours du trimestre pendant l’atelier animé par Simone. La Maison de l’amitié vous propose de nombreuses activités. Les loisirs créatifs apportent un réel sentiment de satisfaction lorsque l’on réussit à aller jusqu’au bout de son œuvre. Que ce soit le tricotage, la décoration, la peinture etc. Bonne et heureuse année à tous, santé joie et sérénité, à bientôt N’hésitez pas à aller sur le site internet pour voir toutes les activités proposées par la Maison de l’Amitié www.maisondelamitie.org…