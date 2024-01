Villecomtal. Michèle Le Goff expose ses œuvres

Du 13 au 27 janvier, des tableaux de la peintre Michelle Le Goff seront exposés à la médiathèque. Le vernissage aura lieu, samedi 13 janvier à 16 heures.

Elle sera visible les mercredis de 16 à 19 heures et les samedis de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures. Entrée libre.

Michèle est originaire de La Rochelle. Elle réalise ses premières œuvres à 14 ans.

Elle est Aveyronnaise depuis 43 ans.

Elle a animé des clubs artistiques avec des jeunes au centre social des Quatre-Saisons (Onet-le-Château). C’est en 1998 que, après la poterie et l’aquarelle, elle découvre la peinture à l’huile. Admiratrice des Impressionnistes elle réalise des copies de Monet, de Manet, de Caillebotte, de Morisot et d’autres et participe aux concours de peinture "Les plus beaux villages de France" organisés dans plusieurs villages. Elle a remporté plusieurs premiers prix.

Elle expose avec succès, dans divers établissements. Avec le temps, sa sensibilité s’est renforcée pour la cause humaine et animale, donnant lieu à une expression picturale sincère et émouvante.