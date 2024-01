Valady. Un city-stade en projet à Nuces

La salle du Manoir était copieusement remplie vendredi en début de soirée pour la présentation des vœux du maire et de son conseil municipal. Après un rapide tour d’horizon des événements et réalisations qui ont scandé la vie de la commune durant ces 12 derniers mois, Joël Gradels a rappelé que 2023 avait été aussi "une année de projets et d’études".

Les économies d’énergie figurent en bonne place dans le programme prévu à court terme avec notamment le passage de l’éclairage public en led. Une étude énergétique des bâtiments de l’école a également été réalisée par le Sieda à la demande de la commune (les travaux seront faits cette année). Concernant la pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux, suite à l’étude rendue par la Sdel, le maire a confirmé la volonté de la municipalité d’avancer sur ce dossier en "recherchant la meilleure formule dans l’intérêt de notre collectivité". L’aménagement de la RD257 (route de Clairvaux) est prévu à l’entrée de Nuces pour améliorer la sécurité. L’ancienne mairie-école de Valady sera restaurée et réhabilitée en logement locatif. Le projet de construction d’un city-stade au complexe sportif de Nuces est également dans les tiroirs, il reste à "aller chercher un peu plus de subventions pour concrétiser sa réalisation en 2024".

Le projet adressage mis en œuvre par de nombreux conseillers municipaux avec l’aide du Smica verra son aboutissement en 2024. Joël Gradels a terminé son intervention en ayant une pensée émue pour Jean-Marc Gombert qui "laisse un grand vide autour de la table du conseil municipal où il a siégé pendant près de 22 ans".

En conclusion, le maire a adressé un flot de remerciements à tous ceux, bénévoles associatifs, élus, enseignants, personnel communal… qui "s’activent au quotidien pour qu’il fasse bon vivre dans notre commune".