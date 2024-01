Rodez. Les Ruthénois en forme à la 20e corrida de Lescure

En ce dimanche bien frisquet, une belle délégation d’athlètes avec le maillot sang et or sont allés faire leur première de l’année dans le Tarn, à Lescure-d’Albigeois très précisément, pour la 20e corrida de l’Épiphanie. Une épreuve avec label qui a réuni plus de 500 coureurs sur les 2 distances au programme, 5 kilomètres et 10 kilomètres. Records d’Occitanie au 5 km master 3 et 13 billets décrochés pour les prochains championnats de France, le tout accompagné de 6 victoires et 3 autres places sur le podium : le bilan est bon !

Sur la plus courte distance, Benoit Dunet signe un temps de 16’12’’, 4e de la course et 1er chez les masters 3.

Nicolas Izard le suit à quelques secondes, 16’45’’, 10e et 1er master 2. Juliette Tournier en minime vient compléter le lot des vainqueurs, 99e du général et première minime en 22’52’’. Dans le top 10, on trouve Agnès Teixeira, 5e en cadette, 64e du général en 20’26’’ et Céleste Scigala, 10e cadet, 38e du général en 19’18’’.

Pour le 10 kilomètres, Rémi Andrade, prend la 6e place de l’épreuve mais se classe 4e senior en 31’52’’ devançant de peu Lucas Gaquière, 8e et 6e senior en 31’56’’. Le troisième sang et or de la course est Oscar Cransac-Chayriguès, 17e et 2e cadet en 32’37’’ suivi de près par Corentin Causse, 19e et 12e senior en 32’41’’, Adrien Brayet, 28e et 14e senior en 33’21’’.

La première féminine du club est Carla Gineste, 149e du scratch, 6e féminine et 5e senior en 42’09’’. Trois victoires sont à mettre à l’actif de Léonie Chabbert, 168e au scratch, première junior en 42’00’’, de Marion Carrière, 173e au scratch, et première master 0 dans le temps de 40’09’’et de Norbert Sahut, 131e au scratch et 1er master 5 en 39’44’’. On retrouve aussi sur les podiums du jour, Ethan Drulhe, 3e cadet en 36’14’’ et Frédéric Raimond, 2 e master 2 en 36’34’’.