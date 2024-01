Aubrac, Lévezou, causses et Monts de Lacaune : jusqu'à 20 cm de neige en Aveyron, prudence sur les routes

Le département de l'Aveyron a publié l'état d'enneigement des routes, ce mercredi 10 janvier en soirée, tout en relayant l'alerte orange de Météo France pour la neige et le verglas qui sera valable jusqu'au jeudi 11 janvier 15 heures.





Avec des températures légèrement supérieures à 0°C ce mercredi 10 janvier, l'état des routes en Aveyron, hors autoroute A75 et RN88, est normale au-dessous de 800 m, selon le dernier bulletin émis par le département de l'Aveyron.

Ce mercredi vers 17 heures, une fine pellicule recouvrait les routes au-dessus de 800 m d'altitude, soit essentiellement sur l'Aubrac et le Carladez, le Lévezou, le Sévéragais, les Monts de Lacaune et sur le Larzac. Sur tous ces axes routiers les chaussées étaient en cours de traitement en fin d'après-midi

Jusqu'à 20 cm de neige

Le Département est placé en vigilance neige et verglas jusqu’à 16 heures ce jeudi 11 janvier. Les épaisseurs cumulées de neige annoncées, au-dessus de 700m d’altitude, varient de 5 à 10 cm sur les secteurs du Larzac, du Lévézou, de l’Aubrac et du Séveragais. Sur le reste du territoire aveyronnais, les quantités devraient rester inférieures à 5 cm.

A 18 heures ce mercredi, la limite pluie-neige se situe autour de 900 mètres d'altitude. Durant la nuit du mercredi 10 au jeudi 11, cette limite pour descendre jusqu'en plaine en fin de nuit, passant de 900 m à 400 mètres.

Dans les vallées aveyronnaises, la neige tombera entre 1 et 3 cm, voire localement jusqu'à 5 cm et de 10 à 20 cm au dessus de 800 mètres, sur les causses du Lévézou, le Larzac et l'Aubrac.