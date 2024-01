Aveyron : cette grande famille a reconstitué ses lignées familiales pour mieux se retrouver

Une grande famille qui se décline aujourd’hui au travers bien des noms, et qui a réussi à se retrouver à Boussac.

Si les arcades de la place de Sauveterre-de-Rouergue pouvaient parler, elles trouveraient dans leur mémoire le mariage en 1844 de Joseph Mouysset (né aux Cazes de Sauveterre) et Rose Thoery (née à Grandsagnes-Boussac).

Les jeunes époux d’alors étaient bien loin d’imaginer que l’arbre ainsi planté allait générer de multiples ramifications qui débouchent aujourd’hui sur plusieurs centaines de descendants. Afin de reconstituer toutes ces lignées familiales, Bernard Mouysset a entrepris un fastidieux travail pour rassembler les arbres, soigneusement établis par les aïeux ou griffonnés sur une feuille blanche sur un coin de table.

Tous ces ascendants étaient cultivateurs et évoluaient dans le secteur géographique restreint du Ségala : Sauveterre, Boussac, Castanet, Gramond, Colombiès, Quins, ainsi qu’à Goutrens, Drulhe, Rignac …

Pour résumer les fondations de cet arbre : Jean, marié avec Castan Rosalie cultivateur à Tirecabre ; Augustin, marié avec Gaben Marie Léontine, cultivateur aux Cazes ; Joseph, marié avec Ginestet Rosalie, cultivateur à Routaboul et remarié avec Deltort Léontine. Cette longue histoire familiale a débouché sur une rencontre, ou plus exactement des rencontres, dans la convivialité, entre arrière-arrière-petits-enfants de Joseph et Rose.

Découverte pour certains entre cousins, petits-cousins et arrière- petits-cousins. L’occasion de mieux comprendre les liens familiaux souvent évoqués par les aïeux et de faire connaissance avec les plus jeunes.

De nombreux noms mais une seule famille

Autour d’une bonne truffade à la salle des fêtes, ce fut un grand moment de partage intergénérationnel où un moment de recueillement fut observé à la mémoire de tous les proches disparus.

L’on citera les lieux les plus emblématiques qui jalonnent l’histoire de cette grande famille : Les Cazes, Grandsagnes, Tirecabre, Routaboul , Sardiere, La Rouyrie, Boutescur , La Tronque , Membre , La Sarette , Les Hems, La Remise ...

Une grande famille qui se décline aujourd’hui au travers les noms de : Fraysse , Mazars, Foissac, Rouzies, Higonenc, Calmettes, Maurel, Veyrac, Fabre, Galtier , Andrieu, Cazals, Thhubieres, Bernat , Berthomieu, Viguié, Caussanel, Bouyssi, Chincholle.

Bernard peut être fier d’avoir provoqué cette belle rencontre, bien supplée dans la lourde logistique de cette élaboration par Bruno Mouysset.