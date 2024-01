Gabriel, Jade, Louise... Quels sont les prénoms les plus donnés à Rodez en 2023 ?

Lors de l'année 2023, 1 162 naissances ont été enregistrées à la maternité de Rodez.

Ça y est, le palmarès est tombé ! Parmi les 1 162 bébés nés à la maternité de Rodez tout au long de l’année 2023, nous connaissons les prénoms plébiscités par les jeunes parents aveyronnais.

Lors de l’année qui vient de s’écouler, ce sont les Gabriel qui ont eu le plus la cote ! Il s’agit du prénom le plus donné tous sexes confondus. Quand chez les filles, nous avons le droit à une égalité, avec autant de Jade que de Louise.

Jules, Mia, Alba, Noah...

Viennent ensuite Jules, Mia, Alba, Noah, Raphaël, Agathe et Léon pour compléter ce top 10. Des prénoms déjà prisés lors de l’année 2022, bien que les "gagnants" soient différents. Louis était le prénom le plus donné pour les garçons, quand un trio Alice, Rose et Alba se dégageait chez les filles.

En tout cas, ce cru 2023 s’est clôturé de la plus belle des manières, ou du moins de façon un brin ironique, avec un petit Hatem Silvestre né le 31 décembre à 6 h52 en ce jour de la... Saint-Sylvestre. Une baisse de la natalité est toutefois à noter, puisqu’en 2022, la maternité ruthénoise enregistrait 1 267 naissances.

Quant au millésime 2024, il a été ouvert par une petite Affnan, ouvrant le bal des prénoms. De quoi peut-être, inspirer certains parents !