Jours fériés en 2024 : ces jours stratégiques où il faut poser ses congés pour bénéficier d'un maximum de vacances

L'année 2024 est lancée, la rentrée avec. Mais bonne nouvelle : en étant stratège, il va être possible de bénéficier d'un maximum de vacances durant les prochains mois !

Les journées sont courtes, le froid sévit, la rentrée bat son plein : le moral est peut-être quelque peu glacé en ce début 2024. Pourtant, cette même année réserve une excellente nouvelle aux férus de vacances...

Un seul jour férié le week-end

Le premier point important à noter concerne la position des jours fériés, en 2024. Un seul se situe le week-end : le 14 juillet tombe un dimanche. Pour le reste, rendez-vous le lundi, mercredi, jeudi et vendredi ! Pour rappel, voici le programme, après un 1er janvier qui a eu lieu un lundi :

Lundi de Pâques : lundi 1er avril 2024

: lundi 1er avril 2024 Fête du Travail : mercredi 1er mai 2024

: mercredi 1er mai 2024 Victoire 1945 : mercredi 8 mai 2024

: mercredi 8 mai 2024 Ascension : jeudi 9 mai 2024

: jeudi 9 mai 2024 Lundi de Pentecôte : lundi 20 mai 2024

: lundi 20 mai 2024 Fête nationale : dimanche 14 juillet 2024

: dimanche 14 juillet 2024 Assomption : jeudi 15 août 2024

: jeudi 15 août 2024 Toussaint : vendredi 1er novembre 2024

: vendredi 1er novembre 2024 Armistice 1918 : lundi 11 novembre 2024

: lundi 11 novembre 2024 Noël : mercredi 25 décembre 2024

: mercredi 25 décembre 2024 Jour de l'An : mercredi 1er janvier 2025

Jackpot en mai

Les regards se tournent d'abord vers le mois de mai, qui offre toujours une flopée de jours fériés. Ceux-ci tombent donc, également, en semaine. Mais l'autre point clé de ce cinquième mois de 2024 se situe au niveau du jeudi de l'Ascension, qui tombe le... 9 mai, soit le lendemain de l'anniversaire de la victoire de 1945 !

Ainsi, en posant ses congés le jeudi 2, vendredi 3, lundi 6, mardi 7 et vendredi 10, il est possible d'avoir un long repos du mardi 30 avril au soir au lundi 13 mai au matin ! Soit, en tout, plus d'une semaine et demi de vacances en purgeant seulement cinq jours de congés.

Pour faire durer le plaisir, il est aussi possible de poser du mardi 21 au vendredi 24 mai inclus, et ainsi profiter de la Pentecôte pour avoir un repos d'une semaine complète, entre le vendredi 17 et le lundi 27 mai.

Avril, août, décembre...

Si mai est synonyme de véritable jackpot, il y aura d'autres temps forts dans l'année. À l’instar du lundi de Pentecôte, celui de Pâques peut donner lieu à une semaine de congés. Il tombe le 1er avril : poser du 2 au 5 avril offrira, ainsi, le même luxe que pour la fin mai.

Des scénarios qui peuvent aussi se répéter à la mi-août avec le 15, qui tombe un jeudi. En posant les 12, 13, 14 et 16, c'est d'une semaine complète de congés dont vous pourrez bénéficier.

Quelque peu dans le sillage de mai, la fin décembre va aussi proposer plusieurs opportunités. Le 25 et le 1er janvier tombent en milieu de semaine, un mercredi. Poser six jours (23, 24, 26, 27, 30 et 31) donnera lieu à quasiment deux semaines de repos (du vendredi 20 décembre au jeudi 2 janvier).

Le Viaduc de l'automne ?

Enfin, pour ceux qui seront nostalgiques des grandes vacances d'été, il sera possible de quelque peu s'y rapprocher en novembre. Le 1er tombe un vendredi, et le 11 sera un lundi. Poser les quatre jours précédant la Toussaint, les cinq de la semaine suivante, et les quatre succédant l'armistice de 1918 donnera lieu à un repos s'étalant du vendredi 25 octobre au lundi 18 novembre. Mais pour le coup, il faudra tout de même poser un nombre conséquent de jours de congés...