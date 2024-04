Vacances scolaires : zones, dates… ce qu’il faut savoir sur les congés de printemps qui démarrent

Depuis ce vendredi 5 avril 2024, c’est le début des vacances scolaires pour certaines académies de France. Qui est concerné ? Quel est l’ordre ? On fait le point.

Les vacances de printemps ont démarré vendredi 5 avril (ou samedi 6 selon les établissements). Qui part en premier ? Qui doit encore patienter ? On fait le point.

Encore le système de zones

Comme cela avait été le cas lors des vacances d’hiver, les congés de printemps sont de nouveau alimentés par les différentes zones. L’ordre est le même : la C part en premier, la A en deuxième, et la B en troisième.

Ce sont les deux seules périodes durant lesquelles cette division est en vigueur, puisque pour la rentrée de septembre, les vacances de la Toussaint, celles de Noël et enfin d’été, tout le monde est logé à la même enseigne.

Qui est parti dès ce vendredi ?

Elles avaient été les premières à partir dès le week-end du 10 février : bis repetita en ce premier vendredi d’avril 2024. Les académies de la Zone C inaugurent le bal des vacanciers de printemps. Celles de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles sont concernées. Cela regroupe donc l’Occitanie et l’Île-de-France.

La durée des congés ne change pas, elle est de deux semaines. La rentrée aura ainsi lieu le lundi 22 avril 2024. Les prochains repos interviendront deux mois plus tard, le samedi 6 juillet 2024.

Et ensuite ?

Encore une fois, l’ordre de l’hiver est reconduit. Dès le vendredi 12 avril, ce sera la Zone A qui se mettra en mode vacances, pendant deux semaines également. Voici les académies concernées :

Besançon

Bordeaux

Clermont-Ferrand

Dijon

Grenoble

Limoges

Lyon

Poitiers

Et enfin, dès le vendredi 19 avril, la troisième et dernière zone, la B, profitera à son tour du repos printanier. Ce qui correspond aux académies suivantes :

Aix-Marseille

Amiens

Caen

Lille

Nancy-Metz

Nantes

Nice

Orléans-Tours

Reims

Rennes

Rouen

Strasbourg

La Corse pour clore le bal

Du côté de la Corse, les vacances arriveront encore plus tard. Si les congés d’hiver étaient calés sur ceux de la Zone B (24 février – 11 mars), ceux de printemps sur l’Île de Beauté ne seront lancés que le vendredi 26 avril. Ils dureront, là aussi, deux semaines, pour se terminer le 13 mai 2024.