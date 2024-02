Vacances scolaires : quand vont-elles tomber en 2025 et 2026 selon votre zone ? Voici le calendrier

Les vacances d'hiver 2024 ont commencé dans la zone C ! L'occasion de se projeter sur le calendrier des congés lors des années 2025 et 2026.

Depuis le matin du samedi 10 février, la zone C est entrée en période de vacances scolaires d'hiver. La A suivra dès le 17, avant que la B ne ferme le bal à compter du 24. Un ordre qui sera maintenu pour le repos de printemps. Mais qui va changer dès le prochain exercice, à savoir 2024-2025, comme la rotation le prévoit chaque année. Qu'est-ce qui est prévu pour 2025 et 2026 ?

Rappel des zones

Pour rappel, la France est donc divisée en trois zones, regroupant plusieurs académies. Les voici :

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.

: Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers. Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.

: Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg. Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

En 2025, la C rentre dans le rang

Première à partir en vacances pour l'année scolaire 2023-2024, la zone C rentrera dans le rang pour la suivante. Pour rappel, le système de zones n'est fonctionnel que pour les congés d'hiver et de printemps, les établissements effectuant leur repos de Toussaint et de Noël en même temps, quelle que soit l'académie, sur le territoire métropolitain.

Cette même zone C, qui est donc celle de l'Île-de-France et de l'Occitanie, et donc de Rodez, sera donc en vacances en deuxième. C'est la B qui partira en repos d'abord, et la A qui fermera la marche.

Voici le calendrier des vacances pour 2024-2025 :

Rentrée scolaire : lundi 2 septembre 2024

: lundi 2 septembre 2024 Toussaint : du samedi 19 octobre 2024 au lundi 4 novembre 2024

: du samedi 19 octobre 2024 au lundi 4 novembre 2024 Noël : du samedi 21 décembre 2024 au lundi 6 janvier 2025

: du samedi 21 décembre 2024 au lundi 6 janvier 2025 Hiver : du 8 au 24 février (zone B), du 15 février au 3 mars (zone C), du 22 février au 10 mars (zone A)

: du 8 au 24 février (zone B), du 15 février au 3 mars (zone C), du 22 février au 10 mars (zone A) Printemps : du 5 au 22 avril (zone B), du 12 au 28 avril (zone C), du 19 avril au 5 mai (zone A).

: du 5 au 22 avril (zone B), du 12 au 28 avril (zone C), du 19 avril au 5 mai (zone A). Été : dès le samedi 5 juillet

En 2026, elle ferme la marche

Le dicton "les derniers seront les premiers" et sa réciproque ne portent jamais aussi bien leur nom que lorsqu'on parle de vacances scolaires. Premiers à en profiter pour cette année 2023-2024, les élèves aveyronnais et leur zone seront... derniers en 2025-2026 ! C'est la zone A qui prendra la pole, et la B qui lui succédera.

Voici le calendrier des vacances pour 2025-2026 :

Rentrée scolaire : lundi 1er septembre 2025

: lundi 1er septembre 2025 Toussaint : du samedi 18 octobre 2025 au lundi 3 novembre 2025

: du samedi 18 octobre 2025 au lundi 3 novembre 2025 Noël : du samedi 20 décembre 2025 au lundi 5 janvier 2026

: du samedi 20 décembre 2025 au lundi 5 janvier 2026 Hiver : du 7 au 23 février (zone A), du 14 février au 2 mars (zone B), du 21 février au 9 mars (zone C)

: du 7 au 23 février (zone A), du 14 février au 2 mars (zone B), du 21 février au 9 mars (zone C) Printemps : du 4 au 20 avril (zone A), du 11 au 27 avril (zone B), du 18 avril au 4 mai (zone C).

: du 4 au 20 avril (zone A), du 11 au 27 avril (zone B), du 18 avril au 4 mai (zone C). Été : dès le samedi 4 juillet

Et pour les Départements d'Outre mer ?

Les dates ne sont pas les mêmes pour les DOM. Et elles varient de façon assez importante ! Voici le programme pour 2024-2025.

Guadeloupe :

Rentrée scolaire : 2 septembre 2024

Toussaint : du 22 octobre 2024 au 4 novembre 2024

Noël : du 21 décembre 2024 au 6 janvier 2025

Carnaval : du 22 février 2025 au 10 mars 2025

Pâques : du 17 avril 2025 au 5 mai 2025

Été : dès le 5 juillet 2025

Martinique :

Rentrée scolaire : 2 septembre 2024

Toussaint : du 19 octobre 2024 au 4 novembre 2024

Noël : du 21 décembre 2024 au 6 janvier 2025

Carnaval : du 22 février 2025 au 10 mars 2025

Pâques : du 12 avril 2025 au 28 avril 2025

Été : dès le 5 juillet 2025

Guyane :

Rentrée scolaire : 2 septembre 2024

Toussaint : du 19 octobre 2024 au 4 novembre 2024

Noël : du 21 décembre 2024 au 6 janvier 2025

Carnaval : du 22 février 2025 au 10 mars 2025

Pâques : du 17 avril 2025 au 5 mai 2025

Été : dès le 5 juillet 2025

La Réunion :

Rentrée scolaire : 19 août 2024

1ère période : du 12 octobre 2024 au 28 octobre 2024

Été austral : du 19 décembre 2024 au 21 janvier 2025

3e période : du 1er mars 2025 au 17 mars 2025

4e période : du 3 mai 2025 au 19 mai 2025

Hiver austral : dès le 5 juillet 2025

Mayotte :

Rentrée scolaire : 26 août 2024

Toussaint : du 12 octobre 2024 au 28 octobre 2024

Noël : du 14 décembre 2024 au 13 janvier 2025

Février : du 1er mars 2025 au 10 mars 2025

Pâques : du 26 avril 2025 au 12 mai 2025

Été : dès le 5 juillet 2025

Voici, maintenant, le programme pour l'année 2025-2026 :

Guadeloupe :

Rentrée scolaire : 1 septembre 2025

Toussaint : du 18 octobre 2025 au 3 novembre 2025

Noël : du 20 décembre 2025 au 5 janvier 2026

Carnaval : du 7 février 2026 au 23 février 2026

Pâques : du 2 avril 2026 au 20 avril 2026

Été : dès le 4 juillet 2026

Martinique :

Rentrée scolaire : 1 septembre 2025

Toussaint : du 18 octobre 2025 au 3 novembre 2025

Noël : du 20 décembre 2025 au 5 janvier 2026

Carnaval : du 7 février 2026 au 23 février 2026

Pâques : du 28 mars 2026 au 13 avril 2026

Été : dès le 4 juillet 2026

Guyane :

Rentrée scolaire : 1 septembre 2025

Toussaint : du 18 octobre 2025 au 3 novembre 2025

Noël : du 20 décembre 2025 au 5 janvier 2026

Carnaval : du 7 février 2026 au 23 février 2026

Pâques : du 1 avril 2026 au 16 avril 2026

Été : dès le 4 juillet 2026

La Réunion :

Rentrée scolaire : 19 août 2025

1ère période : du 11 octobre 2025 au 27 octobre 2025

Été austral : du 19 décembre 2025 au 21 janvier 2026

3e période : du 28 février 2026 au 16 mars 2026

4e période : du 2 mai 2026 au 18 mai 2026

Hiver austral : dès le 4 juillet 2026

Mayotte :

Rentrée scolaire : 25 août 2025

Toussaint : du 11 octobre 2025 au 27 octobre 2025

Noël : du 13 décembre 2025 au 12 janvier 2026

Février : du 28 février 2026 au 9 mars 2026

Pâques : du 30 avril 2026 au 18 mai 2026

Été : dès le 4 juillet 2026

À noter, par ailleurs, que pour les deux années qui viennent, les dates ne sont pas encore connues pour la Corse.