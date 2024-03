Pourquoi l'année 2100 ne sera pas bissextile, alors que 2096 et 2104 le seront ?

Comme c'est le cas tous les quatre ans, l'année est bissextile et offre un 29e jour au mois de février. Nous le vivons en 2024, bis repetita en 2028... en 2096 aussi et en 2104 également. Mais pas en 2100 ! Pourquoi ?

Tous les quatre ans, c'est la même histoire : le calendrier offre un jour supplémentaire, dans le cadre d'une année dite "bissextile". C'est le cas pour 2024. Mais d'ici quelques décennies, il y aura une petite particularité...

2096 oui, 2100... non !

De quatre en quatre, le calendrier mène jusqu'aux portes du XXIIe siècle. 2092 sera-t-elle bissextile ? Oui. 2096 ? Également. Et 2100 ? Non ! Alors cela signifiera-t-il la fin des années à 29 jours pour février ? Non plus, puisque 2104 bénéficiera, à son tour, de 366 jours. Si on rembobine, cela avait également été le cas entre 1896 et 1904. Ces deux années avaient été bissextiles, à l'inverse de 1900, chamboulant quelque peu ce rythme de quatre en quatre.

Une histoire de division

Pour trouver une explication, il faut tout simplement se pencher sur le système de calcul qui justifie la présence de ces années bissextiles. Et celles-ci le sont lorsqu'un de ces deux cas est rempli :

si elle est divisible par 4 et non divisible par 100

si elle est divisible par 400

Par divisible, cela signifie que le résultat doit être un entier. Dans le cas de 2100, le chiffre est divisible par 4 (525) mais aussi par 100 (21). Ce qui était exactement le cas de 1900, divisible par 4 (475), et également par 100 (19). Les deux années n'étant pas divisibles par 400 (cela ne donne pas un nombre entier), aucune des deux options citées plus haut n'est atteinte. Donc pas d'année bissextile !

Rendez-vous en... 2400 ?

C'était non pour 1900, ce sera également non pour 2100. Mais pourtant, 2000 a été bissextile. Effectivement, puisque si elle ne remplissait pas la première condition, étant donné qu'elle était divisible par 4 ET par 100, elle répondait bien à la seconde, 2000 étant divisible par 400 (5).

Pour les années rondes, il faudra donc attendre 2400 avant de retrouver un 29e jour à février. 2100, 2200 et 2300 garderont donc, comme 1900, 365 jours dans leur calendrier. Mais d'ici là, place à 2028, 2032, et ainsi de suite. Pour les fans de football, il y a une petite astuce permettant d'anticiper les années bissextiles : elles tombent à chaque fois qu'il y a un Euro !