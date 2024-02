Nés un 29 février : "Je suis plus jeune que mes petits-enfants car j'ai fêté moins d'anniversaires !", Odette, Rodolphe, Marie et Mathis soufflent leurs bougies chaque année bissextile, ils racontent

Odette, Rodolphe, Marie et Mathis habitent en Aveyron. Ils ne se connaissent pas mais tous les quatre sont liés par une expérience unique : celle d'être nés un 29 février !



Qu'ils le veuillent ou non, être nés un 29 février en fait forcément un jour particulier. Dans tous les cas, cette date qui apparaît officiellement chaque année bissextile, c'est-à-dire tous les quatre ans, ne semble pas avoir traumatisé les "oubliés" du calendrier.

Odette, Marie, Rodolphe et Mathis, quatre Aveyronnais, célèbrent respectivement leurs 80 ans, 20 ans, 28 ans et 24 ans. En année bissextile, Odette n'a en réalité que 20 ans, Marie, 5 ans, Mathis, 6 ans, Rodolphe, 7 ans. Entre eux, ils se nomment les 29iens et 29iennes. Un club très privé !

Pour Centre Presse Aveyron, ces natifs du 29 février mais aussi leurs proches ont accepté de témoigner à l'appel de Centre Presse Aveyron. Ils racontent.

Odette, 80 ans : "Mon père lui achète le journal "La bougie du sapeur" qui ne paraît que les 29 février

Nadine Périé habite Campuac, sa mère, Odette, Montézic. En ce 29 février 2024, Nadine a souhaité rendre "un petit en hommage" à sa maman, qui souffle ses 80 bougies. Ou plutôt ses 20 ans ! Conséquence d'un jour qui n'existe que tous les quatre ans.

"Elle est très loin de faire son âge", lance d'emblée Nadine. "Est-ce parce qu'elle ne fête son anniversaire que tous les quatre ans ? Odette, elle, s'amuse de ce privilège d'être née une année bissextile. C'était en 1944. "Cela la rend un peu unique", sourit sa fille, car ils ne se sont finalement "pas très nombreux". Effectivement, si aucune statistique officielle n'existe sur le nombre de personnes qui ont vu le jour un 29 février, c'est un fait qui reste assez rare. On les estimerait à peine à un peu plus de 40 000 en France !

Chaque année, on marque le coup mais tous les quatre ans on voit les choses en plu grand

L'ancienne institutrice se plaît d'ailleurs à plaisanter "qu'elle est plus jeune que ses petits-enfants car j'ai eu moins d'anniversaires qu'eux". Chaque année bissextile, à l'occasion de son anniversaire, toute la famille met donc les petits plats dans les grands pour faire de ce jour particulier une grande fête. "On se réunit dans un bon restaurant". En 2024, c'est à la table des Bras que la jeune octogénaire célébrera ce nouveau millésime entouré des siens. L'année des comptes ronds puisque en même temps, on fêtera les "50 ans de mon frère et les 30 ans de ma fille !", soulève Nadine.

Odette, ancienne institutrice à la retraite, n'a officiellement que 20 ans en année bissextile ! Famille - Périé

"Chaque année, on marque le coup mais tous les quatre ans, on voit les choses en plus grand. Maman reçoit, à cette occasion, un cadeau beaucoup plus important que les autres années accompagné d'un joli bouquet de fleurs", raconte Nadine. "Et à cette date-là mon père lui achète le journal "La bougie du sapeur" qui ne paraît que les 29 février !" Un journal périodique humoristique français qui sort tous les quatre ans et qui, aujourd'hui, publie son douzième numéro.

Marie, 20 ans, a vu le jour sur "Mon Aveyron"

Pour Christine, la maman de Marie, il n'y a pas de hasard. "Ma fille Marie est née le dimanche 29 février 2004". Aujourd'hui, jeudi 29 février 2024, la jeune femme, étudiante à l'école d'infirmière, fête ses 20 ans ou plutôt 5 ans !

Marie Vayssettes souffle ses vingt bougies ou six ans, ce 29 février 2024 ! Christine - Sigaud

"Quand vous allez avoir un bébé, qu'on vous annonce le terme début mars, on n'imagine pas qu'il va naître un 29 février. Je ne l'avais même jamais supposé. Mais c'est comme ça, on ne choisit pas", rigole Christine Sigaud, installée à Laissac. Qui, immédiatement replonge dans sa boîte à souvenirs. "Notre fille est unique", s'amuse-t-elle.

Les années hors bissextiles, son anniversaire dure deux jours

C'est à Rodez que Marie a pointé le bout de sa frimousse il y a donc vingt ans jour pour jour. "À l’époque, on mettait de la musique dans les salles d'accouchement". Ironie du sort, lors de la naissance de Marie, "la radio diffusait la musique "Mon Aveyron", et les gens qui connaissent bien ma fille retrouvent bien en elle "la vraie Aveyronnaise."

Dans la famille, le 29 février est une date qui revient. Olivier, le cousin du papa de Marie et Claudine, sa grand-tante maternelle sont aussi nés une année bissextile.

Alors, les parents de Marie ont trouvé la parade pour faire de chaque année un moment exceptionnel. "Je lui souhaite son anniversaire le 28 février avec l'argument "tu es née en février" et son papa, lui, dit : "ce n’est pas encore ton anniversaire" : donc, au final, son anniversaire dure deux jours. Quand on lui souhaite l'anniversaire la veille, on n'est pas vraiment en avance et quand on lui souhaite le lendemain, le 1er mars, ce n'est pas vraiment un retard sauf cette année bien sûr".

Pour Nadine, "être née un 29 février, c'est une chance car plein de personnes pensent à elle ce jour-là et elle ne l'oublie pas !" Pour ses 16 ans, en 2020, Marie avait eu en cadeau un tee-shirt ou il était inscrit : "Je n'ai pas choisi d'être née le 29 février, je n'ai pas choisi d'être Aveyronnaise, mais j'ai juste eu de la chance !"

Rodolphe et Hugo, les jumeaux : "C'est notre originalité"

Rodolphe, à gauche, et Hugo, à droite sont nés le 29 février 1996. Rodolphe - Hinini

Rodolphe et Hugo Hanini sont jumeaux. Ils sont nés à Montpellier le 29 février 1996. Rodolphe vit à Rodez depuis trois ans où il travaille. "Le plus drôle c'est que les gens ne savent pas quand nous souhaiter notre anniversaire les années où il n'y a pas de 29 février", raconte Rodolphe.

Trois ans sur quatre, on nous fête notre anniversaire le 28 février et le 1er mars !

"Trois ans sur quatre, on nous fête notre anniversaire le 28 février et le 1er mars !" Mais la fratrie a néanmoins son petit rituel, celui de se souhaiter de se fêter un joyeux anniversaire le 1er.

Fêter son anniversaire le 28 février ou le 1er mars, un dilemme ? En 2024, pas de casse-tête, ce jeudi 29 février, les deux frères célèbrent bien leurs 28 ans, sept ans en année bissextile !

On nous faisait croire qu'on aurait des cadeaux tous les quatre ans

Des anecdotes, Rodolphe n'en manque pas. "Tu fais plus âgé que ton âge, forcément je n'ai officiellement que 7 ans !". Et de reprendre : "Quand nous étions petits, on nous faisait croire qu'on aurait des cadeaux que tous les quatre ans..."

Pour la petite histoire, Rodolphe confie que ses deux meilleurs amis sont, eux, nés le 1er mars. "Trois ans sur quatre, comme c'est mon anniversaire à cette date-là, je souhaite un joyeux anniversaire à mon frère, à Arthur et Mathieu mes potes, et tous les trois me répondent aussi "Joyeux anniversaire" ! C'est amusant."

Mathis, 24 ans : "Avoir ce petit côté exceptionnel quand le 29 février tombe"

Mathis Mouysset est né le 24 février 2000. "J'ai l'habitude qu'on me souhaite mon anniversaire soit le 28 février, soit le 1er mars en dehors des années bissextiles", annonce d'emblée le jeune homme de désormais 24 ans, qui habite à Marcillac-Vallon. Avouant, malgré tout, "avoir ce petit côté exceptionnel quand le 29 février tombe. On a vraiment envie de le fêter, de marquer l'événement".

Le jeune homme, étudiant, qui passe le Capes pour devenir professeur d'EPS fait parallèlement son service civique au lycée d'Aubin, a officiellement 6 ans en année bissextille. Et il s'en amuse. "On me charrie souvent, on me dit que cela ne doit pas être une date facile."

Mathis, enfant, fêtant son anniversaire. Famille - Mouysset

Dans sa famille, il y a d'ailleurs deux camps : "Celles et ceux qui me souhaitent mon anniversaire le 28 au soir, et les autres le 1er, car, plus superstitieux, ils considèrent que le fêter avant cela porte-malheur". Et d'ajouter : "On le fête plus souvent le 1er quand même, mon grand-père étant né ce jour-là, alors on double la mise".

Ce jeudi 29 février 2024, en tout cas, aucun doute, Odette, Marie, Rodolphe et Mathis vont pouvoir le fêter "pour de vrai". Alors joyeux anniversaire !