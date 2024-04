Vacances scolaires : l’Occitanie en congés dès ce vendredi, comment s’annonce le trafic en région ce week-end ?

Ce premier vendredi d’avril 2024 marque le coup d’envoi des vacances de printemps dans deux régions de France. Dont l’Occitanie ! À quoi s’attendre sur les routes ?

Le grand bal des vacances de printemps démarre dès ce vendredi 5 avril 2024. Plusieurs académies du pays sont concernées par ce départ en congés. L’Occitanie fait partie du lot : des perturbations sont-elles à prévoir sur les routes de la région ?

La Zone C en repos

Pour rappel, c’est donc la Zone C qui est la première à partir en vacances. Cela regroupe les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles. Au rayon des régions, l’Occitanie et l’Île-de-France sont donc concernées, pour des congés qui dureront deux semaines, jusqu’au lundi 22 avril 2024.

Des perturbations à prévoir en Occitanie ?

Selon les bulletins émis par Bison Futé, l’Occitanie devrait être épargnée par les difficultés de circulation. Que ce soit dans le sens des départs comme, logiquement, des retours, la région vire au vert concernant les journées de vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril. Autrement dit, le trafic attendu est habituel.

Prudence en Île-de-France

En revanche, c’est dans la région Île-de-France, qui fait donc partie de celles basculant en congés dès vendredi, que le prévisionniste annonce quelques difficultés. Dans le sens des départs, Bison Futé classe le territoire en jaune, vendredi 5 et samedi 6 avril 2024. La circulation attendue est "difficile".

Concernant vendredi, il est recommandé de quitter ou traverser l’Île-de-France avant 14 heures. "Dès la fin de matinée et jusqu’en début de soirée, la circulation sera dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6", prévoit Bison Futé.

Le lendemain, la recommandation est de quitter ou traverser l’Île-de-France avant 8 heures. "On pourra observer dès le début de la matinée une circulation dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6. L’autoroute A13 connaîtra également des difficultés de circulation dès le milieu de la matinée", avertit Bison Futé.