Rignac. Les bénévoles de "Lire et Faire lire 12" formés à la lecture à voix haute

"C’est la troisième saison et la deuxième à Rignac de ces ateliers". Audrey Valéry, coordinatrice départementale de "Lire et Faire lire 12", a accueilli à l’espace André-Jarlan la dizaine de bénévoles de l’association venus du Pays rignacois mais aussi de Rodez et de Villefranche-de-Rouergue.

Les présentations faites, l’intervenant Patrick Palisson a fixé le cadre de ces ateliers qui vont se prolonger tous les lundis jusqu’au 31 mars de 10 heures à 12 heures : " Ce sont des ateliers que j’intitule lire en public ". La voix, l’interprétation, l’aisance devant un public y seront travaillées de manière à améliorer les compétences dans l’exercice de lecture à voix haute : : " La méthode sera de vous révéler ce que vous êtes capables de faire et je vous donnerai les moyens de le faire " a expliqué l’intervenant. La séance a démarré par un échauffement physique fait de mouvements d’assouplissements et d’étirements du dos. Elle s’est poursuivie par un échauffement vocal à base de respiration.

Et pour commencer l’année en poésie et en beauté, quoi de mieux que de travailler sur des quatrains de Francis Jammes. "Ces ateliers sont ouverts à tous les adhérents de l’association, lecteurs initiés actifs et nouveaux lecteurs" a précisé Audrey.