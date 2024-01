Baraqueville. "Mois du Théâtre" : une 2e édition couronnée d’un succès mérité

Dorothée Serges et Didier Bastonero ont reconduit "le Mois du Théâtre" en octobre et novembre 2023 au Fauteuil rouge, où le public, toujours aussi nombreux, est venu assister aux six pièces proposées.

La programmation a accordé une place centrale aux collégiennes et collégiens d’Albert-Camus et Notre-Dame puisqu’ils ont pu disposer d’une scène ouverte, en avant-première. D’autres expérimentateurs ont proposé "Oh", des saynètes mêlant comique et absurde sur des thématiques libres. Des amateurs et des professionnels ont foulé les planches du Fauteuil rouge, comme les comédiens de la troupe Le théâtre pour demain et après. Jean-Louis Courtial a également fait revivre un triste épisode du passé, mettant en lumière l’ingéniosité d’un maire résistant face aux Allemands.

La maire de Baraqueville, qui dans la fiction imaginée et mise en scène par Anne Rémy, valorise elle aussi sa commune en permettant l’installation des athlètes concourant aux JO de 2024. L’occitan a été mis à l’honneur autour de saynètes du Petit Nicolas. Les Imprototypes ont improvisé sur des thèmes placés par le public dans leur chapeau. La Compagnie des papillons proposait une réflexion sur le sens de la vie, sa fragilité. Les Comédiens au chariot ont évoqué les liens sociaux mis en place lors d’un événement catastrophique : la guerre. Enfin, Wally a démontré l’impact du milieu social sur les choix de vie. Il a également proposé, avec les Awac, une pièce en avant-première sur la difficulté à faire rire dans le monde du spectacle vivant.